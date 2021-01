Assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump: cosa è successo e cosa accade ora

Assalto al Campidoglio americano: ecco cosa è successo

Assalto al Campidoglio americano: indetto lo stato di emergenza

Fonte foto: @reuters via IGNelle ultime ore ilè stato toccato da un nuovo e tragico evento che vede come protagonisti glie in particolare ildi Washington. Come riportato dai media americani, durante la cerimonia inaugurata dalper certificare la vittoria del nuovo eletto alla Casa Bianca, un gruppo di sostenitori diha fatto irruzione nella sede del parlamento federale.Le conseguenze di tale evento si sono rilevate catastrofiche: quattro, diversie più di cinquanta. Washington è di nuovo ine i parlamentari hanno promesso di aprire un’interna sulle forze dell’ordine. Vediamo insieme più da vicino cosa è successo.Il mondo intero, ancora scosso dall’, è stato toccato da un nuovo tragico evento che vede protagonisti gli Stati Uniti d’America. Come accennato, la sede ufficiale del parlamento federale americano è stata messa a ferro e fuoco da un. Secondo il sito americano, i primi scontri sono incominciati dopo un comizio tenuto da Trump nel parco a sud della. Pare che le sue parole siano state un vero e proprio incoraggiamento alla sommossa: “Non riconosco la vittoria, Biden è un presidente illegittimo. Fermeremo il furto (dei voti)”. Dopo questa adunanza, dunque, i sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America hanno occupato ladel parlamento, lanciatoe penetrato l’edificio. Le forze dell’e la polizia delincaricata a proteggere il Congresso avrebbe chiesto aiuto perché non pronte ad un simile assalto. Per queste ragioni i parlamentari, costretti a nascondersi e proteggersi con mascherine antigas, hanno già promesso di aprire un’per capire quali siano state le mancanze della polizia e le dinamiche per le quali la folla sia riuscita ad entrare e al’edificio. Per il neo presidentel’evento è stato une unaalla: “Le parole del Presidente contano: nel caso migliore ispirano. Nel caso peggiore istigano. Il Presidente Donald Trump si faccia avanti, vada in tv e fermi questo assedio”. I fatti di oggi “sono un doloroso monito del fatto che la democrazia è fragile e per preservarla sono necessari persone di buona volontà”. L’ex presidente non si è presentato in TV ma ha mandato un messaggio ai suoiattraverso i social: ha chiesto loro di andare a casaad ogni modo che avessero ragione e avvalorando le sue tesi circa laGlidell’assalto al Campidoglio americano sono stati disastrosi e hanno causato quattro vittime e diversi feriti. Le forze speciali presenti nell’edificio hanno anche rilevato lae come riportato dalè stato rinvenuto vicino al congresso un dispositivo esplosivo improvvisato. Tra le vittime, come dichiarato dal capo della polizia di Washington, c'era una militare in congedo entrata nell’edificio per protestare. È morta in ospedale dopo essere stata colpita dalla polizia. In gravissime condizioni in ospedale, invece, è un ventiquattrenne sostenitore di Donald Trump che è caduto da un’. Tra le proteste e la confusione, inoltre, un sostenitore si è seduto sullo scranno del vice presidente in carica, che è stato immediatamente scortato all’esterno dell’edificio. Washington è dunque nuovamente ine la sindacaha annunciato che esso sarà esteso fino al, giorno successivo all’per la vittoria del nuovo eletto alla Casa Bianca