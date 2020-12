Spotify Wrapped, la classifica 2020: ecco i più ascoltati in Italia e nel mondo

Classifica Spotify: tutti gli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo

Come ogni anno,, una delle piattaforme dipiù utilizzate, ha reso note ledeglie deipiù ascoltati nel 2020. A fare da padrone aè il genere musicale latin trap conal primo posto in classifica. A conquistare il primo posto in Italia, invece, è, rappresentante assoluto delVediamo insieme tutte le classifiche.La piattaforma di streamingha da poco pubblicato ledegli artisti e delle canzoni più ascoltate a livello globale e nazionale nel 2020. Come anticipato, a detenere il primato mondiale di ascolti è l’artista, cantante portoricano rappresentante dei generi. Al secondo posto c’è, seguito da. Al quinto posto, invece, troviamo, cantautore e produttore discografico canadese. Al primo posto nella classifica, invece, troviamo, la giovanissima cantante statunitense che nel 2019 si è aggiudicata trentaquattro riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards, due Guinness World Records e due MTV Europe Music Awards e un Brit Awards. Al secondo posto troviamo, seguita da. A regnare il panorama italiano, come anticipato, è, rappresentante del mondo rap. Lo segue, che ha da poco pubblicato il suo ultimo disco “Famoso”, già riconosciuto come. Nella lista degli artisti più ascoltati del 2020 troviamo, poi,. Ecco un riepilogo delle classifiche appena presentate.1. Bad Bunny2. Drake3. J Balvin4. Juice WRLD5. The Weeknd1. Billie Eilish2. Taylor Swift3. Ariana Grande4. Dua Lipa5. Halsey1. tha Supreme2. Sfera Ebbasta3. Marracash4. Gué Pequeno5. GeolierLa piattaforma di musica in streaming Spotify ha rivelato anche quali sono stati i brani più ascoltati a livello mondiale e nazionale. Nella classificatroviamo “” di The Weeknd con 1,6 miliardi di ascolti. Al secondo posto, invece, c’è “” di Tones and I, seguita da “” di Roddy Ricch, “” di Imanbek e SAINt JHN e “” di Dua Lipa. In Italia, invece, la canzone più ascoltata nel 2020 è “"” di Irama, vincitore della diciassettesima edizione di Amici e dell’edizione speciale 2020 di Amici di Maria De Filippi, dedicata alla raccolta fondi della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19. Al secondo posto troviamo “” di Ghali, brano seguito da“” di Shablo feat. Geolier e Sfera Ebbasta, “” di Ana Mena e Rocco Hunt e “” di tha Supreme. Tra la classifica deipiù ascoltati, infine, troviamo al primo posto Fedez e Luis Sal con “”, seguiti da “”, “”, “” e“”.Ecco un riepilogo delle classifiche appena presentate.1. Blinding lights2. Dance Monkeys3. The Box4. Roses – Imanbek Remix5. Don’t Start Now1. Mediterranea2. Good Times3. M’ manc4. A un passo dalla luna5. blun7 a swishland