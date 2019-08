I 5 diari più vissuti di sempre

5. Il diario meme

4. Il diario personalizzato

3. Il diario zebrato

2. Il diario maltrattato

1. Il diario di Skuola.net

Diario Skuola.net 2019 2020 il Diario Salva Studente Scoprilo subito! Clicca qui!

Compagno fedele di generazioni di studenti, alleato di una vita durante le interrogazioni e nei momenti di gioco coi compagni di scuola, sempre pieno di battute divertenti e storie affascinanti. Di chi stiamo parlando?. Se chiedi ai tuoi genitori, è molto probabile che ne conservino ancora uno in soffitta e sfogliandolo potrai scoprire i loro primi amori, le loro amicizie, persino i loro voti e le note dei prof. Un po' come riuscirebbe a fare anche chi sfogliasse il tuo di diario. Anche se sicuramente mamma e papà avranno avuto un'opportunità in meno rispetto a te, visto che loro non hanno potuto avere l'ultimo diario Skuola.net realizzato da e per gli studenti, con una copertina perfettamente personalizzabile e tanti contenuti speciali da usare e riusare! Se sei curioso di sapere cosa abbiamo in serbo per te per il prossimo anno scolastico, non ti resta che continuare a leggere e prepararti a. Sì, proprio come quelli che ora ti mostriamo.Parliamoci chiaro:, ma per leggere i compiti assegnati per casa. Insomma, che non sia uno dei momenti più lieti della giornata è ovvio. Ma un modo per renderlo più divertente c'è, e sembrerebbe proprio che l'abbia trovatoRiuscitissima questa personalizzazione in cui,. In questi casi, basta dare sfogo alla fantasia per creare il diario dei tuoi sogni.Questa copertina l'abbiamo messa sul podio perché ci ha fatto chiedere: ma come avrà fatto il proprietario di questo diario a non sporcarla? Qui in redazione stiamo già ipotizzando iperbolici shampoo al diario.Dei veri e propri mattoni e di sicuro non si sono ridotti così a causa dei troppi compiti assegnati dai prof. Alzi la mano chi non ha mai ridotto così il suo diario! Tra foto, frasi, scritte, pezzi di canzoni e dediche dell'amica del cuore l'effetto "maltrattamento" è assicurato. Certo le dimensioni non aiutano, alcuni diari infatti sono forse poco smart.La copertina del diario Skuola.net si presta perfettamente a essere personalizzata con dediche e disegni e tutto il diario in generale è pensato proprio per diventare un vero e proprio compagno di scuola! Al suo interno,, ma anche aper evitare di fare brutte figure con il prof. E quando ti starai annoiando potrai sempre passare il tempo a leggere i nostri consigli, le nostre dritte che ti faranno svoltare l'anno o le. Per non parlare dei