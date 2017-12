18 app, seconda chance a migliaia di '98: guida agli acquisti last minute

Riammessi gli oltre 9mila beneficiari, nati nel 1998, che non avevano completato la procedura di registrazione alla piattaforma 18App entro il 30 giugno. Attenzione, si tratta dei 9.347 ragazzi che non avevano completato la procedura di registrazione a 18App entro il 30 giugno, ma che entro quella data avevano effettuato almeno un primo accesso alla piattaforma. Ora possono usufruire del Bonus cultura, ma entro il 31 dicembre 2017, come tutti gli altri ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2016. Il tempo stringe, però, e quindi è necessario che i '98 che si sono ridotti all'ultimo per fare gli acquisti con il Bonus Cultura si diano una mossa. E allora, cosa comprare last minute per far fruttare i vostri 500 euro?

Cosa possono comprare i '98 con il bonus cultura?

Una premessa è doverosa: come ormai gran parte di voi sa, esistono delle differenze tra ciò che può comprare un '98 e un '99. Questi ultimi, infatti, potranno comprare anche corsi di lingua, di musica, di teatro e musica registrata.I "poveri" '98, invece, potranno fare acquisiti rientranti in queste categorie:

- a) Ingressi al cinema (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)

- b) Concerti (biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)

- c) Eventi culturali (festival, fiere culturali, circhi)

- d) Libri (cartacei, audiolibri, ebook)

- e) Musei, monumenti e parchi (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)

- f) Teatro e danza (biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)

Consigli per gli acquisti last minute con il Bonus Cultura

I regali di Natale

Ogni anno il regalo di Natale per amici e familiari può diventare un tormento. Cosa regalare, e a chi? I libri sono sempre ben accetti, l'importante è sceglierli con cura e con un tocco personale . E' bello usufruire di cultura, ma anche regalarla ha il suo appeal. Soprattutto se riuscissi a creare una sorta di circolo virtuoso, dove i libri più amati vengono passati o prestati , in modo da consentire a tutto il gruppetto di amici e parenti (tra cui, ovviamente, anche tu) di leggere e rileggere. Un bel modo per sentirsi più uniti a Natale.

. E' bello usufruire di cultura, ma anche regalarla ha il suo appeal. Soprattutto se riuscissi a creare una sorta di circolo virtuoso, , in modo da consentire a tutto il gruppetto di amici e parenti (tra cui, ovviamente, anche tu) di leggere e rileggere. Un bel modo per sentirsi più uniti a Natale. E comunque... Libri

In caso tu non abbia alcuna voglia di spendere il tuo Bonus per fare i regali di Natale, sappi che puoi comprare titoli meravigliosi da leggere d'un fiato durante le vacanze .

Qualche consiglio per l'acquisto? Abbiamo una bella selezione sui libri più belli da leggere a 18 anni, che trovi qui.

. Qualche consiglio per l'acquisto? Abbiamo una bella selezione sui libri più belli da leggere a 18 anni, che trovi qui. Un concerto di...

Non male il calendario di concerti del 2018 . Qualche esempio? Caparezza (nuove date a Febbraio 2018), Lady Gaga (18 gennaio, Milano), Jovanotti (febbraio - giugno, in varie città d'Italia) e tanti altri. Un' occasione da non perdere se ami la musica . Qui puoi scoprire come acquistare i biglietti con 18app su Ticketone.

. Qualche esempio? Caparezza (nuove date a Febbraio 2018), Lady Gaga (18 gennaio, Milano), Jovanotti (febbraio - giugno, in varie città d'Italia) e tanti altri. . Qui puoi scoprire come acquistare i biglietti con 18app su Ticketone. Teatro a tutto spiano

Non solo commedie o i classici drammi. Anche spettacoli comici o meravigliosi musical ti aspettano a teatro. Nel 2018 ci sono diversi appuntamenti da non farsi scappare. Da Antonio Albanese ad Ale e Franz, da Enrico Brignano a Lillo e Greg . Per gli amanti del musical, ottime scelte sono HairSpray , musical di grande successo a Broadway, e Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo , entrambi in programmazione nel 2018.

. Per gli amanti del musical, ottime scelte sono , musical di grande successo a Broadway, e , entrambi in programmazione nel 2018. Mostre meravigliose

Non dimenticate i musei e le mostre, per una passeggiata indimenticabile durante le vostre vacanze natalizie. Qualche consiglio? Arcimboldo , l'artista dei ritratti "vegetariani", è in mostra a Roma. Nella capitale, da non perdere Monet, Picasso e l'originale "Mangasia" , mostra sul fumetto asiatico. Bella anche l'interattiva Enjoy , al Chiostro del Bramante (sempre a Roma). A Milano, sono in arrivo le opere di Frida Khalo, Chagall e Toulouse-Lautrec in mostra . Senza dimenticare il resto del patrimonio culturale "permanente" delle nostre città.

, l'artista dei ritratti "vegetariani", è in mostra a Roma. Nella capitale, da non perdere , mostra sul fumetto asiatico. Bella anche l'interattiva , al Chiostro del Bramante (sempre a Roma). A Milano, sono in arrivo le opere di . Senza dimenticare il resto del patrimonio culturale "permanente" delle nostre città. Natale al cinema

Che Natale è senza Star Wars? Il nuovo film della saga è in uscita il prossimo 13 dicembre. Un'ottima occasione per invitare una persona "speciale" a vedere un film insieme, in una magica atmosfera. Se poi amate i cinepanettoni, come dimenticare le novità che ogni anno rallegrano le nostre serate natalizie?



Tanti ragazzi del '98 sui gruppi social dedicati, chiedono quindi consigli su come utilizzare al meglio il loro bonus in queste ultimissime settimane. Siamo agli sgoccioli e per questo Skuola.net vi da alcuni consigli su cosa comprare last minute con il bonus cultura.