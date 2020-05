Fase 2, ok a parrucchieri, bar e ristoranti: aperture differenziate dal 18 maggio

Riaperture graduali dal 18 maggio: la fase 2 entra nel vivo

Regole per le riaperture pronte a breve: dal 18 maggio bar e negozi aperti

La Fase 2 entrerà nel vivo presumibilmente a breve, infatti quella, pur uscendo di casa più di quanto sia stato possibile negli ultimi mesi. Ecco dunque che l’accordo c’è: Conte ha annunciato cheLa parola d’ordine che le Regioni e il Presidente Conte hanno concordato sembra essere. Infatti la volontà di tutti è quella di, tuttavia lesotto il profilo. Dunque è arrivato finalmente, con al tavolo anche i Ministri Roberto Speranza (Sanità) e Francesco Boccia (Affari Regionali). Tuttavia, nonostante sia stato dato il via libera alle riaperture,, o a livello nazionale o anche regionale se la curva dei contagi dovesse tornare ad aumentare drasticamente. Ovviamente, in ogni caso, queste riaperture andranno effettuate tenendo conto di tutte, e monitorando costantemente che queste non vengano meno.Sono proprio le misure di sicurezza quelle che tra pochi giorni dovrebbero arrivare,. Secondo il Governo queste indicazioni dovrebbero arrivare entro, in modo da lasciare agli esercenti il tempo per metterle in pratica. Ma prima delle linee guide sono attese per giovedì le “”, ovvero le schede che indicano, i posti di terapia intensiva liberi e quelli disponibili, regione per regione. Sarà in base a queste che, ha sottolineato il. Quindi