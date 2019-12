18App: come pagare Spotify con il bonus cultura? Ecco la guida!

18App: come iscriversi e accedere

Come pagare Spotify con il bonus cultura

Come acquistare su Spotify con 18app

Paolo Ferrara

è la piattaforma che ospita il, iniziativa a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivolto ai ragazzi che. Attualmente il Bonus è ancora rivolto agli studenti nati nel, ma bisogna affrettarsi per spenderlo perché manca poco alla sua scadenza.Sono tanti i buoni di acquisto che si possono generare, tra questi anche la possibilità di abbonarsi a. In che modo? Ecco la guida:Per accedere ai servizi della piattaforma basta premere sul pulsante “” presente in alto a destra e selezionare l’sul quale hai ottenuto la tua identità digitale. Successivamente devi digitare i tuoi dati nei campi Username e Password e pigiare sul pulsante "".Una volta, 18App ti permette di generare buoni da spendere sia in luoghi fisici, come librerie, cinema, teatri e negozi di musica,. La piattaforma di streaming musicale dà la possibilità ai giovani di 18App di pagare un intero abbonamento della dura di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 1 anno. In alternativa di rinnovare laogni mese.La prima cosa da fare per pagare l’abbonamento è accedere in piattaforma enella sezione “”. Una volta generato e copiato il buono bisogna andare sul sito dedicato ai servizi di 18app per. Per completare la procedura di conversione, dopo aver scelto il tipo di abbonamento, fai click sul pulsante "". In questo modo entro pochi instanti riceverai il codice Spotify da aggiungere al tuo account personale sulla piattaforma.Come citato, si può scegliere tra: da 1,3,6 e 12 mesi del vale rispettivamente di 9,99 euro, 29,97 euro, 59,94 euro e 119,88 euro.avere una carta di credito e tuoi effettuare la procedura da pc o da mobile. Per completare l’acquisto, effettua l’accesso sul account, pigia sul pulsante “” e dopo aver selezionato la voce “” clicca su “”. In questo campo inserisci il codice ricevuto via email e il gioco è fatto!