18 App, via al bonus dal primo aprile per i 2002: ci saranno 500 euro da spendere

18App: 500 euro, come si potranno spendere

Bonus 18App: tutte le scadenze

residenza nel territorio nazionale;

possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità;

compimento della maggiore età nel 2020;

possesso dell’identità digitale SPID, ossia le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale;

accesso al portale web www.18app.italia.it.

Stephen King si congratula con l'Italia per il Bonus Cultura

Il bonus per i neo-diciottennie sarà quindi rivolto a tutti i ragazzi nati nel 2002, ossia coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020, ma non solo. MaScopriamolo insieme.Il cosiddetto Bonus Cultura istituto dal governo Renzi, e indirizzato verso tutti isi rinnova anche quest’anno, assegnando 500 euro ai ragazzi appena maggiorenni che potranno spendere questi soldi in diversi modi.Anche se con ledi cinema, teatri, concerti e attività dal vivo dello scorso anno, che si stanno protraendo anche durante il 2021, sono molte le rinunce che i detentori del bonus dovranno fare, da quest’anno, oltre a poter acquistare libri, dispositivi elettronici, film e musica, a partire dal bonus di quest’anno,, sia in formato digitale che cartaceo. La specifica novità è inclusa nella Legge di Bilancio 2021, come riportato da lavoroediritti , che prevede dunque il rinnovo del contributo per i nuovi diciottenni e si rivolge quindi sia a chi ha compiuto 18 anni nel 2020, sia a chi è in maggiore età da quest’anno.Ma quali sono le scadenze per richiedere questo contributo quest’anno? Ebbene, il bonus cultura sarà attribuito ai destinatari secondo criteri ben precisi: infatti,, ossia i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020,. Segnaliamo infine che, al momento,; così come il 28 febbraio 2021 è stato l’ultimo giorno utile per il bonus cultura dello scorso anno.I requisiti per registrarsi al portale e richiedere il bonus cultura per i 18enni sono:E proprio parlando dinelle ultime ore è avvenuto un curiosoe il. Infatti il noto scrittore si è complimentato con il nostro Paese per l'idea del Bonus twittando: "Un bonus cultura! Signore e signori, questa è un'idea da Paese civilizzato!". A questo tweet è seguito quindi, in risposta, quello del, che ha ringraziato entusiasta: "Grazie Stephen King!".