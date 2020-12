10 gioie che i maturandi vorrebbero che portasse il 2021

Le 10 gioie che vorrebbero i maturandi dal 2021



Sapere con almeno un mesetto d’anticipo come dovrà essere la loro maturità 2021 e non il giorno prima.

In caso di prove scritte, avere solamente una materia in seconda prova e non la prova multidisciplinare più complessa del Multiverso da capire.

In caso di professoresse esterne, averne una meno perfida dell’incrocio tra Crudelia De Mon e la signorina Trinciabue.

Tornare in classe in presenza il prima possibile per poter finalmente copiare di nuovo durante i compiti in classe.

Andare a scuola in autobus che non somiglino però a vagoni merci con stipate oltre 150 persone una sopra l’altra.

Poter festeggiare i 100 giorni con tutti i compagni di classe, anche con quelli antipatici, facendo le solite cavolate da 100 giorni.

Poter passare la notte prima degli esami con gli amici di sempre, tenendosi compagnia ed esorcizzando l’ansia da esame.

Poter scegliersi il posto per gli scritti di Maturità 2021, mettendo in campo la formazione perfetta per sfangare l’esame che Mancini spostati.

Poter fare la gita di classe prima degli esami di Maturità 2021 così da condividere gli ultimi momenti in presenza con i compagni delle superiori.

Uscire finalmente dal liceo e avere almeno una vaga idea di quello che si vorrebbe fare dopo.



