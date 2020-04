Filoxenia - Definizione

La xilofenia

I poemi omerici, oggetto di accesi dibattiti, hanno dato un importante contributo per la ricostruzione degli usi e dei costumi della società micenea, rispecchiando i valori del mondo aristocratico pre-ellenico.I poemi omerici non possono essere impiegati per ricostruire eventi storici, in quanto non si tratta di fedeli cronache di eventi bellici, ma della narrazione di imprese di uomini straordinari, spesso influenzate dall’intervento divino, tuttavia essi forniscono una valida descrizione della società coeva alla loro stesura, seppur sia oggi riconosciuto dagli storici che i due poemi non furono realizzati in un unico periodo da un solo scrittore, ma derivino da una lunga tradizione orale.In più passi della narrazione vengono esaltati diversi valori, come il valore, il coraggio, l’onore, l’abilità in battaglia e il dovere di accoglienzadello straniero. La solidarietà verso gli stranieri era definita “Filoxenia”, ed era un vero e proprio dovere, al punto tale che lo stesso Zeus era detto Xenios, ovvero patrono degli ospiti e dei mendicanti. Chi non accoglieva con i giusti onori lo straniero rischiava di macchiarsi di hybris, ovvero di tracotanza ed empietà. Non è un caso che questo principio fosse molto consolidato in Grecia, territorio frammentato in diverse isole e bagnato dal Mar Egeo, particolarmente tempestoso, in cui i naufragi e le richieste di ospitalità erano frequenti. La Filoxenia è presente in molteplici passi dell’Iliade, a partire dal casus belli, infatti Menelao, re di Sparta, accoglie il principe troiano Paride, che però non rispetta tale principio e scappa con Elena, moglie del re. Lo stesso Diomede, che in combattimento non aveva esitato a ferire Afrodite e Ares, rinuncia allo scontro con Glauco, quando scopre di essergli legato da vincoli di parentela. Questo valore è anche più evidente nell’Odissea, il poema del viaggio per eccellenza, che narra delle vicende di Odisseo, vittima di diversi naufragi durante il ritorno in patria dopo la Guerra di Troia. Molto importante per Ulisse è l’aiuto del re Alcinoo, che dopo averlo accolto ed essere venuto a conoscenza delle sue vicende, lo riconduce ad Itaca.Telemaco, non ha mai conosciuto il padre, che ha lasciato l’isola vent’anni prima, tuttavia il ragazzo è cresciuto secondo gli ideali della cultura greca, perciò appena si accorge della presenza di uno straniero sulla soglia, Atena sotto mentite spoglie, si precipita ad accoglierlo, indignato perché i Proci, presi dalla concitazione del banchetto non si erano nemmeno accorti dell’ospite.Telemaco, ancora prima di informarsi sull’identità dello straniero, lo invita a consumare il pasto, si preoccupa di farlo accomodare lontano dai Proci, perché il loro impeto non lo disturbi e gli fornisce dell’acqua per lavare le mani, norma igienica e rituale di purificazione. Solo dopo averlo accolto con tutti gli onori si preoccupa della sua identità e chiede se fosse mai stato prima nella reggia, anche sperando di poter avere notizie del padre. E’ molto significativo che Telemaco sia talmente attento alle necessità dell’ospite che, ancora prima di informarsi sulla sua provenienza, si assicura che egli si sia rifocillato e abbia avuto tutto ciò di cui possa avere bisogno.L’aspetto che più stupisce è l’attualità dell’argomento, infatti nonostante le opere siano convenzionalmente datate intorno alla metà dell’XIII secolo a.C, ancora oggi l’accoglienza degli stranieri, specialmente in Italia e in tutti quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, costituisce un argomento di grande dibattito.Pare talvolta che questi aspetti siano stati quasi dimenticati, oggi si ha quasi la tendenza a considerare lo straniero come un pericolo per la società, un peso che grava sull’economia degli stati, nonostante la storia abbia insegnato che i paesi che hanno saputo integrare gli stranieri sono quelli che hanno conosciuto i maggiori sviluppi economici. Anche alcuni stati europei, come i Paesi Bassi, si sono sviluppati molto soprattutto grazie ai flussi migratori, che sono stati abilmente gestiti dai governi e hanno creato nuove occasioni di occupazione e sviluppo, favorendo un’apertura della mentalità dei cittadini e un clima di pace e rispetto. Negli stati in cui gli stranieri sono respinti e talvolta gli stessi partiti basano la loro politica sulla difesa dei confini, la tensione cresce e si verificano conflitti civili.La cultura greca, su cui si basa il mondo occidentale, risulta dunque ancora di grande attualità, nonché una fonte di importanti principi etici, infatti seppur alcuni atteggiamenti, un tempo considerati valori, come quello della “vendetta”, non siano applicabili in una società moderna, molte norme, come quella della filoxenia, dovrebbero essere saldamente rispettate oggi e dovrebbero divenire i pilastri portanti della nostra educazione.