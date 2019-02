Epiteti presenti nell'Iliade

Che cos’è l’epiteto

Gli epiteti principali dell’Iliade

L’epiteto non è altro che quell’aggettivo, sostantivo o locuzione che caratterizzano sotto forma di attributo o di apposizione un determinato nome. Quindi essendo accompagnato al sostantivo, la sua funzione è quella di caratterizzarlo. Gli epiteti sono tantissimi nel poema omerico dell’Iliade. Nel celebre poema omerico molti sono gli epiteti che servono per riconoscere le principali caratteristiche dei personaggi protagonisti all’interno dei vari libri del poema greco.Nell’Iliade sono presenti tantissimi epiteti che servono per identificare i personaggi. Alcuni di questi, spesso ricorrenti nel celebre poema epico scritto da Omero, sono quelli rivolti agli Achei che vengono descritti spesso come magnanimi (pertanto si dice i magnanimi Achei); Achei dai lunghi capelli; gloriosi Achei; Achei dai veloci cavalli, ecc…

Un altro epiteto molto conosciuto e molto ricorrente è il pelide Achille, che allo stesso tempo è un patronimico e che significa Achille, figlio di Peleo; per descrivere il celebre eroe greco esistono anche altri epiteti, come ad esempio: Achille glorioso, ecc…

Un altro epiteto è quello rivolto ad Agamennone che viene definito l’Atride Agamennone per indicare che è il figlio di Atreo.

Altri epiteti invece servono per indicare la figura di Elena, moglie di Menelao, che lasciò il tetto coniugale per essere rapita da Paride, figlio di Priamo, re di Troia. Elena viene indicata con questi epiteti: argiva, braccio bianco, lungo peplo, donna gloriosa, bella chioma, figlia di Zeus, ecc…

Un altro personaggio importante del poema omerico è Ettore, fratello di Paride che viene descritto con i seguenti epiteti: Ettore grande, il massacratore, l’amato da Zeus, elmo lucente, ecc…

Paride invece nei versi dell’Iliade viene descritto con i seguenti epiteti: bello come un dio, divino, simile a un dio, ecc…

Ci sono anche vari epiteti che servono per descrivere il grande re di Troia, Priamo: uomo pari agli dèi, simile ai numi, Dardanide, re stirpe di Zeus, ecc...