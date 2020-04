Eroe classico e romantico

L’eroe classico

L’eroe romantico

Tradizionalmente l’eroe classico è sempre stato visto a partire dalla tradizione del mito greco e anche nella sua evoluzione della letteratura cortese e non solo come un eroe intrepido e coraggioso, che non si fa mai piegare dalle emozioni e dai sentimenti. Quindi veniva visto come un eroe impavido, senza macchia né paura, come se fosse dunque una sorta di eroe invincibile in tutti i sensi.Viene visto anche come colui che va avanti, lottando per i suoi principi e andando avanti per raggiungere i suoi nobili fini. Nel corso della storia della letteratura ci sono stati tantissimi esempi di eroi che rispondo alle virtù sopraccitate e stiamo parlando di personaggi come ad esempio Achille, l’eroe per eccellenza di cui si canta l’ira nel celebre poema omerico dell’Iliade; Lancillotto, esempio nobile di cavaliere classico indomito senza alcuna tema che risponde al tipico esempio di eroe della letteratura cortese e che è stato il grande protagonista di importanti avventure nell’ambito dei racconti legati al re Artù e ai cosiddetti cavalieri della Tavola Rotonda; Ettore, sempre protagonista anche lui del poema omerico dell’Iliade e che incarna per eccellenza la figura dell’eroe classico, in particolar modo per aver lottato in nome dei suoi valori più importanti morendo sul campo di battaglia nella sua città natale, Troia; Ulisse, grande eroe del mito greco e re di Itaca, noto per la sua astuzia nell’ambito del piano ordito contro i Troiani a cui diede in dono il celebre cavallo di legno.Un’altra figura di eroe è senza ombra di dubbio l’eroe romantico, il quale è molto complesso dal punto di vista emotivo e anche psicologico. Incarna infatti la figura dell’eroe incompiuto che è combattuto tra il perseguimento dei suoi nobili obiettivi e le sue emozioni. Si tratta quindi di un eroe un po’ più umano che è mosso allo stesso tempo dall’etica e dal sentimento. Quest’ultimo sta al di fuori dagli schemi, è anticonvenzionale, avendo sempre il grande desiderio di far spiccare la sua individualità, facendo dunque prevalere il proprio io interiore. E’ un eroe che fa fatica a vivere secondo degli schemi prefissati e questi ultimi non fanno altro che soffocare la sua individualità. L’eroe romantico vive questa situazione in maniera molto drammatica, non riuscendo a sottostare a stili di vita prefissati, dove deve rispettare delle regole che talvolta possono soffocare le sue emozioni.E’ un eroe che combatte per gli ideali della libertà, della giustizia, dell’amor di patria, dell’indipendenza. Esempi di eroe romantico si possono trovare in particolar modo nelle opere letterarie di autori come ad esempio Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo.per approfondimenti vedi anche: