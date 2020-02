Quanto vale ogni prova per il voto finale di maturità?

Voto finale: i punteggi delle prove

Come prendere 100 e lode: i requisiti

La Maturità 2020 sta per arrivare e con sé anche tutte leportate dalla riforma del. Da Viale Trastevere non è stato ancora diffuso ilpromesso dalla neoministra Azzolina e pare che i punteggi per ogni prova di maturità rimarranno identici a quegli dell’anno scorso. Ilrimane dunque una somma matematica tra prima e seconda prova, orale e crediti degli anni precedenti.Ecco unadettagliata con criteri e punteggi per ogni prova.Come stabilito lo scorso anno dal, il 40% del voto di maturità sarà dato dai crediti acquisiti durante il triennio. Ecco uno specchietto riassuntivo per conoscere i punteggi massimi per prova e i punti bonus.: il punteggio massimo è 20: il punteggio massimo è 20: il punteggio massimo è 20: 40 se nel triennio lo studente ha preso il massimo dei crediti (12+13+15). Arriverai alla maturità con un punteggio compreso tra 22 e 40. Rispetto agli scorsi il punteggio dei crediti formativi è cambiato. Dall’anno scorso, infatti, per il terzo anno il massimo è 12 e il minimo è 7, per il quarto anno il massimo è 13 e il minimo è 8, per il quinto il massimo è 15 e il minimo è 7. Ecco la griglia di conversione.: la commissione può assegnare un massimo di 5 bonus se lo studente ha almeno 30 crediti e se la somma dei punteggi delle prove è almeno 50.Se hai dato il meglio di te durante il triennio e hai ottenuto, sei un ottimo candidato per prendere anche la lode. Ecco come raggiungere questo traguardo: secondo la riforma vigente, per prendere 100 e lode bisogna prendere il(20/20) ad ogni prova: prima prova, seconda prova e orale. Altro requisito importante, come accennato, è avere anche il massimo dei crediti scolastici, ovvero 40. Il cento e lode viene deciso collegialmente, in maniera unanime, dalla commissione di maturità.