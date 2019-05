Maturità 2019: 5 cose da fare per rendere speciale l'ultimo anno di liceo

Per alcuni studenti, questo è l’ultimo anno prima dell’ingresso nel mondo universitario o lavorativo. Come rendere allora speciali i mesi prima della Maturità 2019?

5. Non rimanere indietro con lo studio

Partiamo con il tasto dolente, quello relativo allo studio. L’anno della Maturità, infatti, richiede particolare attenzione e decisamente molto impegno. L’ esame di Stato è infatti la prima seria ardua prova che ogni giovane deve sostenere. Per questo la preparazione è fondamentale. L’ultimo anno di liceo è quello in cui senza ombra di dubbio è maggiormente. Infatti studiare poco alla volta consente nel rush finale dei mesi caldi un ripasso oculato e moderato. Insomma

4. Foto a più non posso

L’anno della Maturità è certamente quello in cui bisogna avere sempre a portata di mano lo smartphone per immortalare dei. Fatta eccezione per la gita scolastica, che merita un capitolo a parte, è importante scattare qualche foto al rientro dalle vacanze e alla fine dell’anno: noterete grandi cambiamenti alla fine, ed evidenti segni di stanchezza. Ma sarete allora già maturandi!

Guarda anche:



3. Ricucire i rapporti

Negli ultimi mesi di liceo dovreste tutti impegnarvi a. Infatti affrontare l’anno compatti, uniti e solidali renderà tutto più piacevole oltreché affrontabile.

2. Provare a dialogare con i prof

Lo stesso discorso va applicato ai rapporti con i prof. Anche il più odiato dovreste farvelo amico. Il quinto anno, infatti, è quello in cui tutti gli insegnanti tendono, ma non è una regola, ad ammorbidirsi e a simpatizzare. Organizzate cene, scherzi e occasioni per stare tutti insieme.

1. Spazio alle tradizioni

Siete maturandi, e come tali, fate parte di una fetta di studenti molto speciale. Per rendere indimenticabile questo anno di scuola, l'ultimo,. Passate insieme alla vostra classe - e chissà, ai vostri prof - i 100 giorni alla maturità, organizzate i gruppi di studio per i ripassoni finali, vivete insieme la notte prima degli esami cantando la nota canzone e guardando film a tema, che parlano di voi. Costruite ricordi, organizzate un viaggio post-esame epocale e scrivete dediche sul diario. Insomma, godetevi a pieno ogni giorno dell'anno, che sarà impegnativo ma - di sicuro - indimenticabile.

Margherita Paolini