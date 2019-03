Maturità 2019: 10 cose da fare prima che finisca il quinto superiore

Stai per affrontare la Maturità 2019? L’ansia ti sta assalendo? Niente panico!

O almeno il panico può venire dopo che avrai fatto le 10 cose da fare assolutamente prima che finisca il quinto anno di superiori.

E voi quanti punti di questo decalogo avete già svolto o avete intenzione di provare?





10. Fai pace con i compagni di classe con cui avevi litigato

9. Dichiarati alla tua cotta

8. Studia!

7.manda al diavolo lo studio per fare maratona di Trono di Spade

6. Guarda 'Notte prima degli esami'

5. Canta 'Notte prima degli esami'

4. Dormi la notte prima degli esami

3. Non farti prendere dal panico

2. Fatti venire almeno una crisi isterica

1. Cena con i prof e i compagni di classe

Hai litigato con qualcuno della tua classe? Era una questione di vita o di morte? Anche se così fosse,. Potresti non vederli mai più, non lasciare che il tuo ultimo ricordo con un compagno di classe sia una litigata.Hai una mega-cotta per il tuo compagno/a di banco? Dichiarati! Se non lo fai alla fine dell’ultimo anno di superiori, quando dovresti farlo? Magari lui/lei ricambia e passerete gli ultimi mesi insieme, invece che vivere con ildi aver taciuto!Se non studi questodi superiori, e quindi l’intero decalogo non avrebbe senso di esistere: quindi sì, tra le 10 cose da fare prima che finisca il quinto anno di superiori c’è anche studiare!E dopo aver studiato, metti tutto in pausa almeno una sera a settimana per ricaricarti. E quale modo migliore se non quello di vederein contemporanea con l’uscita americana? Così sei sicuro dia tradimento!Un grande classico e un must prima di affrontare gli esami di Maturità è quello di vedere, preferibilmente con tutta la tua classe, il film iconico ‘’, così da piangere e ridere ancora una volta tutti insieme.E dopo aver visto il film, o proprio durante magari, è bene accompagnare questo rito scaramantico anche intonando tutti insieme la magica ecanzone propria di ogni Maturità: ‘Notte prima degli esami’.Ma tutto ciò non farlo realmente la tua notte prima degli esami: infatti noi di Skuola.net ti consigliamo prima di affrontare la tua prima prova scritta di Maturità di fartirigenerante per raccogliere le forze prima di iniziare questa ardua sfida.L’agitazione, l’ansia è normale, anzi è una cosa ottima perché riesce in qualche modo a farti stare più vigile e allerta durante gli esami. Ma non deve essere una reazione esagerata, in fin dei conti ci siamo riusciti tutti a prendere la Maturità,E anche se il panico esagerato è da evitare, come evitare una bella crisi isterica verso maggio? Non si può! Tu chino sui libri mentre fuori ci sono belle giornate e la gente esce a divertirsi:. Sfogati, piangi o affoga i tuoi dispiaceri in un gelato gigante: solo cosìun po’ per affrontare meglio l’esame.Organizzate una cena tutti insieme, professori e compagni di classe, per, o prima o dopo l’esame, o anche in entrambe le ricorrenze. Così potrete salutare ei docenti che vi hanno accompagnato fino all’esame e direalle amicizie coltivate in questi anni.