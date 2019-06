Seconda prova linguistico Maturità 2019: tutte le tracce

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Traccia maturità seconda prova Linguistico: lingua 1 e lingua 3

Liceo Linguistico: come è strutturata la seconda prova maturità 2019

Maturità 2019: La help line

Giovedì 20 giugno è il giorno della seconda prova. Come annunciato a gennaio dal Miur, si tratterà di una prova multidisciplinare per tutte le scuole caratterizzate da due materie di indirizzo. Per questo, nel Liceo Linguistico saranno oggetto di prova due lingue straniere oggetto dell'indirizzo di studi.Pubblicheremo le tracce il prima possibile. L'articolo è in aggiornamento.complessive e il livello della lingua straniera richiesto agli studenti per il suo superamento è quello corrispondente al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (o del livello B1 nel caso di Lingua e cultura straniera 3). Lo scopo della seconda prova, oltre a verificare il grado di conoscenza della lingua, è ovviamente quello di valutare i maturandi facendoli confrontare, attraverso la comprensione e l’analisi, con le varie tipologie di testo e valutandoli anche nella produzione di un testo in lingua. Nel complesso quindi verrà valutata la correttezza ortografica, sintattica, lessicale, grammaticale e socio-linguistica.corrispondenti alle abilità di comprensione e di produzione. Per la parte di comprensione viene somministrato un testo scritto (che può essere un brano letterario, un articolo di attualità o un testo appartenente ad altri generi) e una decina di domande aperte e chiuse (dalle 10 alle 15). Dopo la comprensione, la prova mira a verificare anche la produzione di un testo scritto, di tipo argomentativo, narrativo o descrittivo e di una lunghezza media fra le 150 e le 300 parole circa.La redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: