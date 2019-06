Relazioni internazionali per il marketing seconda prova 2019 tracce e soluzioni Maturità

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Traccia maturità 2019 seconda prova relazioni internazionali per il marketing

Relazioni internazionali per il marketing: come è strutturata la seconda prova

analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;

analisi di casi aziendali;

simulazioni aziendali.

Soluzioni seconda prova Maturità 2019 Relazioni internazionali marketing

Maturità 2019: La help line

WhatsApp numero 3282758531

tramite la chat di Facebook Messenger

Oggi, giovedì 20 giugno, i maturandi italiani stanno svolgendo la seconda prova.Tra le novità di questa nuova maturità 2019 spicca sicuramente il carattere multidisciplinare della seconda prova che da quest'anno impegnerà gli studenti in due materie di indirizzo, qualora presenti nella scuola che si frequenta.In particolare,, la seconda prova verte su due materie:Pubblicheremo la traccia non appena possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Il tempo per lo svolgimento della prova oscilla da 6 a 8 ore e, per ciò che riguarda Economia Aziendale e Geo-Politica, è richiesta la risoluzione di una selle seguenti tipologie di verifica:Seguono poi alcune domande tra cui il candidato sceglierà un numero pari a quello indicato dalla traccia. I nuclei tematici fondamentali da sapere per rispondere alle domande riguardano i modelli e la gestione dei sistemi aziendali e la loro evoluzione, il mercato del lavoro, attività di marketing, gli strumenti di comunicazione e i sistemi economici locali, nazionali e globali.Anche la prova di Lingua Inglese è divisa in due parti volte entrambe adi padronanza della lingua in base ai parametri del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue. La prima parte è strutturata sulla comprensione di due testi scritti, uno di tematica tecnica-professionale e uno di attualità, accompagnati da 15 domande miste, aperte e chiuse.Nella seconda parte invece gli studenti devono produrre due testi scritti, uno sulla materia di indirizzo e l'altro di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo di dominio pubblico.Le soluzioni delle tracce per tutti gli indirizzi dell'istituto tecnico Relazioni internazionali per il marketing saranno pubblicate solo dopo i tempi minimi dettati dal MIUR.