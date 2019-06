Matematica e fisica seconda prova Maturità 2019 Scientifico: Condensatore e campi magnetici

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Al Liceo Scientifico in seconda prova i due grandi problemi, da sempre parte focale del compito,un problema tratta del campo magnetico all'interno di un condensatore, mentre l'altro è il "classico" studio di funzione.Giovedì 20 giugno, si svolge la seconda prova per tutti i maturandi italiani, finalizzata a misurare le conoscenze nelle materie di indirizzo delle diverse scuole. Nel Liceo Scientifico saranno oggetto di esame la matematica e la fisica: le disposizioni del Miur, infatti, per le scuole che hanno due materie di indirizzo, hanno stabilito la verifica di entrambe nella seconda prova.Appena possibile, pubblicheremo qui le tracce della maturità 2019. Ricarica spesso la pagina: è in aggiornamento.Gli studenti hanno dalle 4 alle 6 ore per completare la prova e possono avvalersi di calcolatrici scientifiche e/o grafiche “purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico”.Inoltre, chi ha origini straniere e difficoltà con la lingua italiana può usare il dizionario bilingue.Nella prima parte la prova prevede la risoluzione di uno dei due problemi (nelle sezioni apposite ad esse dedicati “Problema 1” o “Problema 2”) proposti, rispondendo alle domande ad essi relative. Dopo aver sciolto i quesiti del problema scelto, nella seconda parte, quella del “Questionario”, gli studenti dovranno rispondere a 4 domande a scelta tra le 8 proposte, di contenuto matematico e fisico.La redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: