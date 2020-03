Come funziona la seconda prova maturità 2020 per l'istituto alberghiero

Come funziona la seconda prova per l’istituto alberghiero

Come è strutturata la prova

definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati;

analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale)

individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizi

individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.

Consigli per la seconda prova per l’Istituto alberghiero

Leggete con attenzione quello che vi viene richiesto

Ponetevi limiti di tempo per svolgere con tranquillità ogni parte della prova. Orologio alla mano.

Non è il momento di farsi venire dubbi! Concentratevi e date le risposte ai quesiti verso i quali la pratica sicuramente vi ha già messo di fronte

Se non sapete qualcosa, usate il buon senso.

Cercate di lasciarvi il tempo necessario per ricopiare tutto in bella

Anche per l'indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (Albeghiero) vale la stessa regola. La prima parte, predisposta dal MIUR, è uguale per tutti gli studenti dello stesso indirizzo di studio. La seconda è invece redatta dalla commissione di esame. Sarà anche quest'anno una prova mista.

Ma quali sono le materie per questo scritto? Le opzioni sono diverse per le seguenti articolazioni, vediamo quali sono.

Ecco le diverse materie presenti nella seconda prova per ogni articolazione:

Enogastronomia:
Laboratorio servizi enogastronomici
Scienza e cultura dell'alimentazione
Scienza e cultura dell'alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari

Pasticceria:
Laboratorio di servizi enogastronomici - settore pasticceria
Scienza e cultura dell'alimentazione, laboratorio servizi enogastronomici

Sala e vendita:
Sala e vendita
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

Accoglienza turistica:
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

Le modalità di svolgimento della seconda prova degli istituti professionali, secondo il Regolamento del Miur, devono tener conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale di ciascun indirizzo. Vale a dire che vi troverete di fronte a problemi pratici verso le quali vi verrà richiesto un approccio molto pratico. Verterà su argomenti di indirizzo.

Per questa prova avrete a disposizione dalle 6 alle 8 ore. Per quanto riguarda l'oggetto della prova facciamo alcune ipotesi:

Gli studenti dell'istituto professionale la preparazione se la sono fatta "sul campo" per cinque anni. Questo non significa però che di fronte ad un esame siamo più facilitati di altri. Ogni prova è un test che mette in gioco testa e nervi, e per affrontarla si deve essere preparati.

Altro elemento fondamentale è la positività. Affrontate gli esami pensando sempre che riuscirete a superarli. Ecco qualche consiglio sempre valido.