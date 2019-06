Seconda prova maturità 2019: date, regolamento, guida allo scritto

Seconda prova maturità 2019

Seconda prova maturità 2019: le materie

Le tracce della seconda prova maturità 2018

Materie per gli istituti tecnici

Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico per il Turismo : per le discipline turistiche e aziendali quest’anno le materie della seconda prova saranno discipline turistiche e aziendali e lingua Inglese .

: per le discipline turistiche e aziendali quest’anno le materie della seconda prova saranno e . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing : questo indirizzo corrisponde alla vecchia ragioneria. Si articola in due percorsi: Sistemi Informativi Aziendale e Relazioni internazionali per il Marketing. La materia scelta per il primo è economia aziendale e per il secondo indirizzo economia aziendale e lingua inglese .

: questo indirizzo corrisponde alla vecchia ragioneria. Si articola in due percorsi: Sistemi Informativi Aziendale e Relazioni internazionali per il Marketing. La materia scelta per il primo è e per il secondo indirizzo . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio : questa tipologia di istituto è conosciuta come CAT, il vecchio geometra per intenderci. Anche in questo caso è scontato che, a seconda del percorso scelto, la materia sia una delle discipline caratterizzanti. Per questa maturità 2019 il Miur ha scelto: geopedologia, economia ed estimo per l’indirizzo costruzione ambiente e territorio; tecnologie del legno nelle costruzioni per l’indirizzo costruzione ambiente e territorio; geologia e geologia applicata per l’indirizzo geotecnico.

: questa tipologia di istituto è conosciuta come CAT, il per intenderci. Anche in questo caso è scontato che, a seconda del percorso scelto, la materia sia una delle discipline caratterizzanti. Per questa maturità 2019 il Miur ha scelto: per l’indirizzo costruzione ambiente e territorio; per l’indirizzo costruzione ambiente e territorio; per l’indirizzo geotecnico. Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico Trasporti logistica : anche in questo caso ognuno dei vari percorsi in cui si articola l’indirizzo prevede una disciplina caratterizzante che è sempre materia della seconda prova. Nel caso del percorso di conduzione del mezzo quest’anno è stata scelta scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo .

: anche in questo caso ognuno dei vari percorsi in cui si articola l’indirizzo prevede una disciplina caratterizzante che è sempre materia della seconda prova. Nel caso del percorso di conduzione del mezzo quest’anno è stata scelta . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico Informatica e Telecomunicazioni : per entrambi gli indirizzi le discipline caratterizzanti scelta per la maturità 2019 sono informatica e sistemi e reti .

: per entrambi gli indirizzi le discipline caratterizzanti scelta per la maturità 2019 sono . Seconda prova Maturità 2019 per l' istituto tecnico Elettronica e Elettrotecnica : per Elettronica e Automazione la materia scelta per quest’anno è elettrotecnica ed elettronica e sistemi automatici .

: per Elettronica e Automazione la materia scelta per quest’anno è . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto tecnico Meccanica, meccatronica e energia : a parte l’indirizzo tecnologie delle materie plastiche che ogni anno ha come materia tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale , gli altri indirizzi avranno in seconda prova: disegno ,progettazione e organizzazione industriale - meccanica, macchine ed energia .

: a parte l’indirizzo tecnologie delle materie plastiche che ogni anno ha come materia , gli altri indirizzi avranno in seconda prova: . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto Agraria, Agroalimentare e Agroindustria : le materie scelte per la maturità di quest’anno sono produzioni vegetali e trasformazione dei prodotti .

: le materie scelte per la maturità di quest’anno sono . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto in Grafica e Comunicazioni : la materia scelta per questo indirizzo è progettazione multimediale e laboratori tecnici .

: la materia scelta per questo indirizzo è . Seconda prova maturità 2019 per l’ istituto Sistema Moda : la materia per questo indirizzo tecnico è ideazione, progettazione tessuti, stampa e cad .

: la materia per questo indirizzo tecnico è . Seconda prova maturità 2019 per l’istituto Chimica, Materiali e Biotecnologie: a seconda dell’indirizzo le materie selezionate sono diverse. Articolazione Chimica e materiali: Tecnologie chimiche industriali e chimica analitica e strumentale. Articolazione Chimica e materiali – Opzione Tecnologie del cuoio: Tecnologie e biotecnologie conciarie e chimica analitica e analisi applicate. Articolazione Biotecnologie Ambientali: biologia, microbiologia e tecnologie controllo ambientale e chimica analitica e strumentale. Articolazione Biotecnologie sanitarie: Biologia, microbiologia, tecnologie del controllo sanitario e chimica organica e biochimica.



Materie per i licei

Liceo classico : latino e greco

: Liceo scientifico : matematica e fisica

: Scienze umane: scienze umane e per l'indirizzo economico Scienze umane e diritto ed economia

e per l'indirizzo economico Liceo Linguistico : la prima e terza lingua straniera

: la Musicale : teoria, analisi e composizione

: Liceo Artistico :

-Arti Figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

-Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

-Design: Discipline progettuali design

-Audiovisivo e Multimediale: Discipline audiovisive e multimediali

-Grafica: Discipline grafiche

-Scenografia: Discipline progettuali scenografiche



: -Arti Figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree -Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente -Design: Discipline progettuali design -Audiovisivo e Multimediale: Discipline audiovisive e multimediali -Grafica: Discipline grafiche -Scenografia: Discipline progettuali scenografiche Coreutico: tecniche della danza

Materie per gli istituti professionali

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: scienza e cultura alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici

Accoglienza turistica: laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: economia agraria e valorizzazione attività produttive legislazione di settore

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Produzioni industriali e artigianali: tecniche di produzione e organizzazione

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie tecniche installazione e manutenzione

Servizi socio sanitari: igiene e cultura medico sanitaria e psicologia generale e applicata

Seconda prova maturità 2019: quando e regolamento

Cosa testa la seconda prova di maturità 2019?

Come affrontare la seconda prova di maturità e il voto

Voto seconda prova maturità 2019

Con la Maturità 2019 alle porte, ogni istituto si sta concentrando su quelle materie della seconda prova 2019. Come si svolgerà e quali saranno le tracce della seconda prova maturità 2019 ? Scopriamolo insieme con la nostra guida.La seconda prova maturità 2019, come ogni anno, prevede materie diverse a seconda degli istituti. Da quest'anno la prova sarà a carattere multidisciplinare per tutte le scuole con due materie di indirizzo.Le discipline esterne quest’anno sono state comunicate il 18 gennaio 2018. La seconda prova si svolgerà giovedì 20 giugno 2019, il giorno dopo il tema di italiano uguale per tutti gli istituti. In questa prova i maturandi dovranno dimostrare di conoscere una o due materie di indirizzo del proprio corso di studi.Ecco tutte le informazioni riguardanti le, lo svolgimento, le tracce e iper affrontare al meglio la seconda prova maturità 2019.È il ministero che individua, a seconda di ogni indirizzo, l’. Queste materie sono dette “”. Entro la fine di gennaio di ogni anno il Ministero dell’Istruzione sceglie da questa lista quale sarà la materia della seconda prova comunicandola poi agli studenti.Come già accennato, le materie della seconda prova sono diverse a seconda dell’indirizzo di studi di ogni istituto. La. Per intenderci, la traccia che si troverà davanti il maturando in Scienze Umane del liceo di Bologna sarà la stessa che dovrà svolgere il maturando del liceo di Catania.Qui di seguito leGuarda anche:Come già accennato, la seconda prova si svolgerà. Quanto durerà? A differenza della prima prova,. Il tempo a disposizione. Nella stragrande maggioranza dei casi la durata massima è sei ore, ma ci sono delle. La seconda prova delsi svolge in, quella deiin un(sabato escluso). Per quanto riguarda ila prova si terrà. Per ogni istituto la durata massima e minima – il numero minimo di ore che devono passare prima che tu possa consegnare il compito – è indicata in fondo alla traccia.Qual è lodella seconda prova di maturità? Il regolamento sulle modalità di svolgimento del secondo scritto dell’specifica che l’obiettivo è quello di. In parole povere l’obiettivo della seconda prova della maturità è quello didel tuo percorso di studi. È scontato che in un liceo linguistico la prova sarà sulle lingue straniere così come, per esempio, allo scientifico le materie selezionate saranno matematica e fisica.La chiave per svolgere bene la seconda prova e una. Ci sono comunque delleche puoi adottare per prepararti: ripassa tutto il programma nelle materie previste, dall'inizio alla fine dell'anno . Così facendo il giorno prima della prova dovrai rivedere solo i concetti che ricordi meno e non passare ore e ore a cercare di memorizzare tutto all'ultimo. Oltre alle, esercitati anche per conto tuo. Fanne più che puoi andando ao anche. Cerca di arrivare il più possibile preparato alla giornata della seconda prova, così da svolgerla serenamente.Per quanto riguarda il, così come per la prima e per la prova oralee verrà assegnato dalla. Per avere labisogna fare. Il punteggio finale di tutte e due le prove scritte lo potrai conoscere qualche giorno dopo la seconda, quando verrà pubblicato suappositi presso la tua scuola.Ilaria Roncone