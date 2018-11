Materie maturità 2019 Liceo Scienze Umane Miur: seconda prova e commissari

La Maturità 2019 si sta avvicinando sempre di più: meno di otto i mesi che ci separano dall'inizio della prima prova, fissata per il 19 giugno 2019. Purtroppo però le incertezze sull'esame sono ancora tante; uno degli elementi che desta più preoccupazione nei maturandi è senza dubbio la seconda prova. Infatti il futuro di questo scritto è del tutto imprevedibile e non del tutto chiaro, sia ai docenti che agli studenti. L’unica comunicazione ufficiale del Miur risale al 4 ottobre e comunque era incentrata più sul rinnovamento della prima prova scritta, piuttosto che sullo spiegare cosa dovranno affrontare i giovani maturandi il 20 giugno, giorno stabilito per la seconda prova d’esame. Un altro elemento da sempre molto discusso è la composizione della commissione d’esame, anch'esso ancora avvolto nel mistero. Ecco perché noi di Skuola.net vogliamo fare il punto della situazione su questi due fattori.





Maturità 2019: seconda prova multidisciplinare?

Seconda prova Liceo Scienze Umane: Maturità 2019

Liceo Scienze Umane: le materie di indirizzo 2019

Commissari Maturità 2019: Liceo Scienze Umane

Come già accennato, ad oggi, l’ultima. In quella circolare il Ministero chiariva in modo esaustivo ciò che i maturandi si troveranno davanti il 19 giugno, annunciando e spiegando tutte le novità e i cambiamenti della prima prova riformata. Nonostante ciò, qualche parole era stata spesa anche per iniziare a delineare la struttura della seconda prova. Uno degli elementi più importanti che emerge da quel documento è che molto probabilmentecaratterizzanti i percorsi di studio. Quindi potremmo avere davanti il 20 giugno un testo, ad esempio al liceo scientifico, che riguarderà sia matematica che fisica; oppure per il liceo classico potrebbe uscire sia latino che greco in un’unica prova. E al Liceo delle Scienze Umane? Scopriamolo insieme.Ogni anno il Miur sceglie la materia oggetto della seconda prova sulla base delle materie che caratterizzano ogni indirizzo di studio. Quindi per gli istituti superiori la materia di seconda prova. Nel caso del Liceo delle Scienze Umane la materia che caratterizza il corso di studi, infatti esistono due differenti corsi di studi all'interno di questo Liceo. C’è. Mentre per il primo la materia caratterizzante è, per. Quindi con l’annuncio della possibilità delladella seconda prova, è naturale chiedersi se l’opzione economico-sociale non debba avere una brutta sorpresa a giugno trovandosi davanti una prova mista.Se infatti per l’indirizzo tradizionale del Liceo delle Scienze umane la materia di seconda prova è unica, ovvero, che racchiude al suo interno, quindi i maturandi di questo indirizzo già sono a conoscenza che la traccia del loro secondo scritto sarà basata, l’opzione economico-sociale prevede una possibile doppia scelta. Infatti le due materie che caratterizzano la seconda opzione sono. Quindi potrebbero esserci brutte sorprese per i maturandi il prossimo 20 giugno?Un altro elemento da non sottovalutare per questa Maturità 2019e quindi la scelta. Infatti da sempre i commissari esterni sono molto temuti e vengono dipinti come streghe e stregoni con nasi arcigni che si divertono a mettere in difficoltà gli alunni che non sono i propri. In più l’anno scorso il Miur ha messo a segno un tiro a tradimento:, nella maggior parte dei casi,. Infatti ecco ad esempio quali sono state le tre materie per i due indirizzi del Liceo delle Scienze Umane affidate ai commissari esterni:

Liceo Scienze Umane:



-Scienze Umane-Lingua e cultura straniera-Scienze naturali

Liceo Scienze Umane opzione economico sociale:

-Scienze Umane

-Diritto ed economia politica

-Lingua e cultura straniera 2

C’è quindi da sperare che non si ripeta la scelta dell’anno scorso, ma che quest’anno le materie oggetto di seconda prova vengano affidate a commissari interni, che si spera possano essere più buoni e clementi con i propri alunni.

Liceo Scienze Umane: materie e commissari quando escono?

Liceo Scienze Umane: consigli per la seconda prova

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane e tutti gli altri istituti superiori, per conoscere quella che sarà la loro sorte per la Maturità 2019 si dovrà aspettare ancora qualche mese. Infatti anche se, questa sembrerebbe non uscire prima di Natale. Ma il Miur pare sia intenzionato a pubblicarla, insieme alle materie affidate ai tre commissari esterni, come ormai da tradizione,. Quindi non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie sulla Maturità 2019.Se siete dei maturandi del Liceo delle Scienze Umane e siete preoccupati per quanto riguarda la, una delle cose principali che dovete ricordare è quella di. Ecco una piccola guida redatta da noi di Skuola.net per iniziare a studiare con il piede giusto e superare così brillantemente la prova del 20 giugno 2019:





Iniziate a studiare giorno per giorno, concentrandovi ovviamente sulla materia delle Scienze Umane, psicologia,sociologia, pedagogia e antropologia, facendo anche dei riferimenti e dei ripassi per quanto riguarda il programma del quarto anno, soprattutto con riferimento a psicologia.

Bisogna scrivere in maniere logica e puntuale, argomentando con tutte le informazioni che riuscite a mettere insieme. Quindi, se i pensieri sono troppi, è bene anche fare una scaletta degli argomenti che si vogliono trattare, cercando di non andare fuori tema, ma rimanendo concentrati ed efficaci.

Esercitatevi sulle tracce degli scorsi anni. Ecco la nostra Soluzione completa seconda prova: Scienze Umane, Maturità 2018. Provate a svolgerla da soli e poi a confrontare i risultati sia sul nostro sito che con i vostri compagni.