Prima prova maturità: esempi di analisi del testo e come svolgerla

Tipologia a della prima prova di maturità: come si svolge

Leggere e comprendere

Prima di procedere, è fondamentale che tu riesca a comprendere ogni parte del testo proposto, sarebbe impossibile altrimenti procedere con un'analisi approfondita. Prenditi qualche minuto per studiare la traccia in questione e capire se te la senti di affrontarla.



Autore e periodo storico

Una volta passata questa prima fase di comprensione, è importante contestualizzare il testo in un determinato periodo storico e annotarsi più informazioni possibili sull’autore.



Se si tratta di una poesia

Comincia facendo una prima parafrasi, sottolineando le parole chiave e i passaggi più importanti. Durante una seconda rilettura, cerca di individuare quante più figure retoriche possibili.



Se si tratta di un testo di prosa

Dai un contesto all’opera cercando di comprendere i personaggi e le situazioni. In questo modo sarà più facile analizzare il testo rispondendo alle domande.



Rispondi alle domande Adesso è arrivato il momento di dare vita al tuo elaborato: puoi scegliere se rispondere alle domande singolarmente o se integrarle in un testo unico. Cerca di non tralasciarne nessuna ma evita le divagazioni, confonderanno te e chi si ritroverà a correggere il tuo scritto. Se hai scelto la poesia, inserisci tutte le notazioni che hai individuato nel testo, anche le può banali.



Tipologia a della prima prova di maturità: esempi svolgimento delle tracce ufficiali

In questa pagina troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno riguardanti. La, infatti, consiste in un'analisi del testo (una poesia e una prosa), mentre la tipologia B richiede l'argomentazione di un estratto proposto (tre testi separati, quindi tre scelte) e la tipologia C, infine, ti permette di svolgere un tema, sempre partendo da un breve testo dato (due tracce).In questa pagina parleremo, fornendoti consigli e esempi già svolti.