Tesine maturità 2018 particolari: 5 idee da sviluppare

“Per carità, basta con le solite tesine!” Sentire questo commento dai prof appena seduti al vostro esame di maturità orale non è davvero il massimo. Così, alcuni di voi stanno saggiamente decidendo di abbandonare quei temi che affascinano particolarmente gli studenti, ma che proprio per questo stanno diventando l’ossessione di tante commissioni d'esame di maturità. Si, parliamo proprio del Sogno, la Follia, la Guerra, i Vizi Capitali, l’Inconscio…volete distinguervi dai vostri compagni di classe e dare un momento di sollievo alle orecchie dei vostri commissari di maturità, conquistando le loro grazie ? Allora, dopo aver scelto una tesina maturità originale o un percorso per l'esame di maturità, cercate di evadere dagli argomenti più gettonati anche per quanto riguarda i collegamenti. Ecco 5 esempi di tesine che porteranno una ventata di freschezza al vostro esame, e anche al vostro voto!

Furbacchioni che non siete altro, voi sapete benissimo che ogni professoressa con pargolo annesso si scioglierà davanti ad una tesina d'esame di maturità dedicata proprio alla. E così anche i professori più giovani o mammoni ripenseranno alla loro dolce genitrice. Dopo aver fatto centro nel loro cuore, dovrete però farlo anche nel loro cervello. L’argomento è particolare, cominciate bene. Ma sentite qua che collegamenti: dal concetto diin storia, alin filosofia ain italiano.in Latino con lae lain geografia astronomica.L’ape? Si, l’ape. Alcuni di voi, non appena scorgono da lontano l’adorabile insettino avvicinarsi, scappano a gambe levate urlando. Non avreste mai pensato che avrebbe potuto un giorno salvarvi la vita all’, vero? Immaginate la scena: i professori annoiati e accaldati si svegliano d’incanto perché, per prima cosa, si chiederanno che cosa diamine ci azzecca l’ape con il programma di quinto liceo. Ed è lì che sta l’effetto sorpresa: saranno contenti quando vi vedranno passare con scioltezza dalalla, fino ad approdare aEh già, cari studenti: passiamo dalla fauna alla flora come voi da una materia all’altra durante le vostre prove d'esame di maturità . Anche qui la carta della sorpresa è giocata magistralmente: questo frutto così semplice, ma anche così simbolicamente significativo, vi aprirà le porte di collegamenti originali e attinenti con il programma. Ed eccovi pronti a seguire il sottile filo rosso che collega, e che passando pervi porterà fino. Perché non concludere poi mordendo la mela diSplendida combinazione tra numero e simbolo, lo zero vi porterà al confine tra le teorie matematiche e l’idea di, inteso come il tutto o il nulla. Aiuto! Si lo sappiamo, l’argomento può essere complesso, ma per fortuna vi dà molte possibilità di interpretazione. Così, potrete partire dall’antica nascita del concetto di zero traper poi approdare al nichilismo di. In Italiano, è l’inetto dia raccoglierne il significato profondo. Ma anchecon i suoirende il concetto. Di sicuro, potrete sbizzarrirvi anche in matematica e fisica, mentre la geografia astronomica vi viene incontro con il. In storia, ilvi permetterà di affrontare l’argomento dell’attacco alle Torri Gemelle e la storia contemporanea.Avrete almeno una scusa per fare scena muta e l’occasione per scherzarci sopra! In realtà l’argomento ha soprattutto il vantaggio di poter essere applicato a moltissimi ambiti e regalare tanti. Le Epistole a Lucilio die la gerarchia del silenzio disono alcuni esempi. Ma in Italiano potreste portarein arte. Fiore all’occhiello, la legge dell’omertà e lein storia.Carla Ardizzone