Ricorso voto Maturità: cosa fare se il voto è troppo basso

Ricorso Maturità: le ragioni devono essere serie e comprovate

Esami di Maturità: quando si può fare ricorso al Tar

• Irregolarità amministrative e/o formali

• Ingiustizia evidente nella valutazione

• Mancanza di oggettività nella valutazione rispetto agli altri candidati



La procedura e i costi di un ricorso al Tar

La legge italiana prevede la possibilità di fare ricorso qualora il voto della Maturità non sia ritenuto soddisfacente o peggio, qualora si venga bocciati dopo aver fatto l’Esame.Il tribunale di competenza che ha il compito di dirimere questo tipo di controversie è il) della propria regione, il quale valutaPoiché il ricorso attraversaè ovviamente necessario che iper cui se ne fa richiesta siano: accesa antipatia da parte del docente, ingiustizia nella valutazione, difformità fra il programma svolto e gli argomenti proposti dal docente durante l’esame. Prima di procedere con un ricorso è dunque importante considerareche ne sono alla base e anche la possibilità di dimostrarle in quanto questo tipo di procedura legale potrebbe anche essere respinta dal giudice competente.Guarda anche:Unaha disciplinatoche possono avere luogo durante gli Esami e che rappresentano un giusto motivo per fare ricorso al Tribunale Amministrativo stesso.Come si legge nel testo della sentenza infatti “le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito, se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento. Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente informati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti, per manifeste contraddizioni, per disparità di trattamento tra candidati ovvero, ancora, per illogicità manifesta”.In sintesi, i casi in cui è possibile fare ricorso per gli Esami di Maturità sono quindi i seguenti:L’iter per poter presentare un ricorso prevede l’obbligo rispettare l, terminati i quali non sarà più possibile procedere con questo tipo di appello legale che, come tutti, è sostenuto da costi considerevoli.per tutti poiché l’importo viene determinato spesso dal prestigio dell’a cui ci si rivolge; anche se dunque la parcella dell’avvocato è variabile, tuttavia generalmente la spesa complessiva di un ricorso di questo tipo al Tar si aggira