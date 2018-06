Maturità 2018: bye bye web, i maturandi tornano sui libri. Ma non rinunciano alle chat

Chi fa da sé fa per tre. Per preparare gli esami di Stato, infatti, praticamente tutti faranno affidamento esclusivamente su sé stessi. Confermando il dato che, storicamente, vuole lo studio solitario la strada maestra per ripassare alla vigilia della maturità 2018. Più di 9 ragazzi su 10, infatti, nelle prossime due settimane si tapperanno in casa per tentare di incamerare il maggior numero di informazioni prima dell’inizio dell’esame. È questo il dato che emerge con più forza da una ricerca effettuata da Skuola.net su circa 4mila maturandi. Il 62% farà tutto da solo dalla A alla Z, il 30% ogni tanto si concederà dei momenti di confronto con i compagni.

Gruppi di studio: contatto fisico o virtuale?

Meglio soli che male accompagnati, ma non troppo

Maturandi come novelli Leopardi

Gli insegnanti non resteranno in disparte

Appena l’8%, dunque, organizzerà gruppi di studio. Peraltro, solo, in un parco o in una biblioteca. Gli altri si divideranno tra(18%) eo con programmi simili (10%). Oppure si limiteranno a condividere le informazioni attraverso i, passandosi file e appunti utili (17%).Anche i ‘solitari’, comunque, non abbandoneranno del tutto il contatto (pur solo ‘virtuale) con gli amici. Soprattutto in caso di dubbi su un argomento.. Qualcuno, invece, preferisce sentire la loro voce – probabilmente per avere un maggior conforto - e(13%). Ma c’è pure chi metterà per una volta il naso fuori dalla porta per andare a trovarli(6%). Meno convincenti le chat di Facebook (2%), i messaggi via Instagram (2%) e le conversazioni Skype (1%).Un altro elemento, però, accomuna i maturandi di oggi a quelli del passato: il metodo di studio vero e proprio. Perché i cari e vecchi libri non tramontano mai:. L’alternativa più valida sembra essere(30%). Ovviamente connesso online:e approfondire i concetti scritti sul libro.I ragazzi non li vedono come strumenti didattici:. Forse perché la scuola non li abitua a farlo: il 47% degli studenti, infatti, non ha mai utilizzato una risorsa tecnologica (dispositivi, motori di ricerca o App) in classe.Quelli che potrebbero risolvere ogni tipo d’interrogativo?. Ma la maggior parte –– sfrutterà volentieri l’opportunità data da qualche docente disponibile ad aiutarli. Qui le cose, però, si fanno più ‘istituzionali’: il 27%. Ma il primato di WhatsApp, anche su questo terreno, rimane: il 30%



Marcello Gelardini