Maturità 2019, Invalsi e terza prova: facciamo chiarezza

Tanti ragazzi che dovranno affrontare la Maturità nel 2019 e che iniziano a settembre il quinto superiore, non hanno ancora le idee chiare su cosa effettivamente succederà a giugno.

C'è una riforma dell'esame, e questo è sicuro, ma le notizie a volte sono contrastanti e, inoltre, "il passaparola" tra compagni di classe rischia di creare ancora più confusione... insomma, non si capisce niente!

In particolare, tanti pensano che la prova Invalsi di quinta superiore vada a "sostituire" la terza prova: sfatiamo subito questo mito facendo un po' di chiarezza sui due test, sull'ammissione e sulle prove d'esame come previsto dalla riforma.

Maturità 2019: la terza prova è abolita

due scritti

il colloquio orale

Partiamo dalle cose semplici., il cosiddetto quizzone, è stata abolita: da quest'anno, quindi, non ci sarà più il questionario proposto dalla commissione. Niente più simulazioni durante l'anno eLe(prima prova di Italiano, seconda prova sulla materia di indirizzo) eDi conseguenza,: il credito ottenibile durante l'esame (60 punti) sarà distribuito equamente tra i due scritti e l'orale, stop.

Leggi qui cosa cambia dalla Maturità 2019 >>

Maturità 2019: Invalsi quinto superiore 2019 NON è prova d'esame

Maturità 2019: Invalsi è requisito di ammissione ma NON è necessario superare il test

E allora,Tanti hanno pensato che fosse una specie di sostituzione della terza prova. Ma non è assolutamente così.L'introduzione del test Invalsi in quinta superiore è importante, non del percorso del singolo studente: per questo tutti gli iscritti al quinto anno sono tenuti a svolgerlo e, per lo stesso motivo,L'ordinanza ministeriale del 24 agosto 2018 ha confermato che. Il testo dice: "La partecipazione alle prove di cui al comma l, costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione.". Dovrete quindi: si tratta di(quello della scuola, ovviamente) - Inglese, Italiano, Matematica - nella data stabilita dall' istituto per la vostra classe, in un periodo(date ufficiali). Tuttavia,: anche

Guarda qui tutte le date della maturità 2019 >>

Maturità 2019, il nuovo ministro cambierà la riforma? Nì

Il nuovo ministro Marco Bussetti, in carica dallo scorso 1 giugno,: in pratica, vuole intervenire sulla riforma che, per legge, partirà dall'. In cosa consistono queste modifiche, nello specifico, non è ancora dato saperlo. Tuttavia, il tempo stringe ed è difficile che sia sufficiente per rivoluzionare del tutto la riforma già per l'a.s 2018/2019.E' molto più probabile, quindi, che il Miur riesca semplicemente a fare alcuni aggiustamenti (ma, sappiamo bene, per gli studenti un "piccolo aggiustamento" può essere decisivo!).In ogni caso, tra le intenzioni del ministro non sembra esserci quella di modificare quanto stabilito dalla riforma della Buona Scuola. Nelle più recenti dichiarazioni, infatti, è stata da lui messa in luce soprattutto la volontà di, che da quest'anno avrebbe dovuto diventare centrale per gli esami. Vedremo se riuscirà nel suo intento già da quest'anno, o dovremo aspettare la Maturità 2020.