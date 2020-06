Maturità: gli Autogol raccontano i loro esami!

Che maturità hanno fatto gli Autogol?

Conosciuti da tutti per le parodie dei personaggi del mondo del calcio e dello sport,hanno raccontato i loro esami di maturità durante ladi Skuola.net. Alessandro e Michele, ad esempio, hanno raccontato di aver sostenuto una prova d’esame il giorno dellaCurioso di sapere cosa ci hanno raccontato? Ecco l'intervista!Glisono un trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici italiani, composto da. In video collegamento durante il nostro speciale, i tre ragazzi hanno raccontato di ricordare esattamente leprovate durante il periodo della loro maturità . Per Alessandro e Michele hanno sostenuto l'esame nel, anno dei, e per questo hanno raccontato che erano entusiasti non solo per aver terminato gli studi ma anche per la vittoria dell’Italia nel torneo calcistico. Sebbene la commissione fosse ancora interna, Alessandro ci ha confidato che un compagno di classe aveva provato tutti gli stratagemmi per copiare i temi durante la prova di italiano. Durante il collegamento Michele ha fatto una breve e simpatica constatazione: “La Maturità per me aveva pochissimo senso perché avevo la media dell’8 e mezzo, ho fatto cinque anni obiettivamente bene e quindi l’ho fatta in modo totalmente rilassato”. Il messaggio tra le righe? Cercare die fare affidamento sulle proprie. E? Ha sostenuto anche lui la maturità scientifica presso ilma nel! Tra i tanti momenti scherzosi e ironici, tra gaffe e ricordi del passato, Lorenzo ha detto di avere ancora il tormento di una domanda che, ovviamente, ricorda ancora bene: la docente esterna digli aveva chiesto “” che lui non ripeteva dalla quinta elementare! Alessandro, invece, ha raccontato un suo aneddoto sulla seconda prova di matematica: “Eravamo agitatissimo anche se ci dicevano che ci avrebbero aiutato. Chiamano una classe, un nostro compagno dice la nostra sezione, B, e tutti partiamo di corsa. La mia compagna di classe cade e un compagno che si era attardato trova tutti i banchi in fondo già occupati. Prende un banco dalla primo fila, lo alza e cerca un buco tra i banchi in fondo”. Un modo per ricordare la? La suggerisce: basta dire la fraseiva laepubblicataliana ().Rivedi l'intervista completa dedurantedi Skuola.net.