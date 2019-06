Maturità 2019 i portafortuna più assurdi per gli esami

I "talismani" della maturità 2019

Riti scaramantici, oggetti magici, santini, fioretti e preghiere. No, non si tratta di un ritorno al Medioevo ma. Tra un ripasso e un altro, c’è spazio anche per la scaramanzia tra i maturandi, che ammettono. Questo è quanto emerso da un sondaggio di Skuola.net a cui hanno risposto 1.500 maturandi. Perché nell’era di Internet e dei social network, alcune tradizioni popolari rimangono ben salde:Ecco quali sono i più diffusi.Guarda anche:A volte semplicipossono diventare veri e propri talismani dai poteri benefici. È quanto spera una buona fetta di maturandi (28%), che attribuisce a un accessorio un influsso protettivo e salvifico, soprattutto se questo ha un grande valore affettivo. Non sono però pochi quelli che,: l’11% indosserà infatti indumenti (scarpe, magliette, pantaloni, calzini, intimo) che considera portafortuna. Gli oggetti legati alla storia della propria famiglia, invece, sono considerati determinanti per il 5% del campione, che il giorno dell’esame porterà con sé proprio un cimelio collegato a un parente (come disegni di qualche fratellino o sorellina, foto con i nonni, orologi e ciondoli appartenenti a qualche membro familiare).Dal profano al... sacro. Perché c’è anche chi si affida alla religione e alla protezione dei santi, sperando forse in qualche ‘miracolo’., in tasca o anche sul banco stesso saranno l’accessorio irrinunciabile del 14% dei maturandi. Mentre un altro 10% dichiara di voler dare dimostrazioni di fede - per sperare ovviamente in altrettanti ‘favori’ dall’alto durante le prove -. Il ritorno alla spiritualità nel momento del bisogno è confermato da un 7% di studenti che porterà con sé il giorno di prima e seconda prova. Nella stessa direzione va chi decide di fare qualche sacrificio o qualche rinuncia in cambio di un bel voto sul diploma,: il 4% è infatti disposto a farne uno.Infine non vanno dimenticati i veri e propri riti propiziatori. I più scaramantici, rappresentati dal 9% degli studenti,(come dormire con una certa maglietta, usare un determinato profumo, ecc.). Altri (l’8%) dicono di, che in genere è anche il più bravo. Che sia per intercettare l’influsso benefico o per dare qualche sbirciatina al suo foglio, non è dato saperlo…