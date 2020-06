Maturità, Stash racconta i suoi esami: "Avevo paura di potermi bloccare"

Che maturità ha fatto Stash dei The Kolors?

Ricorda lasoprattutto perché non ha dormito, ma durante le prove è riuscito a superare la tensione pre- esame di Stato . È uno dei frontman italiani più seguiti nel panorama musicale italiano e presto diventerà papà. Di chi stiamo parlando? Didei The Kolors, ospite dell’ultima edizione delladi Skuola.net. Curioso di scoprire cosa ci ha raccontato in diretta?Classe 1989, Stash si è diplomato presso un liceo artistico per poi trasferisci a Milano per studiareall’Accademia di Brera. A Skuola.net ha raccontato lacoinvolgeva propria la pittura, la sua arte preferita. Come tutti, anche il frontman ha raccontato di ricordareprovata la notte prima dell’esame e successivamente durante lo svolgimento delle prove: “Non sono mai stato timido però sentivo un po’ di terrore e avevo paura di potermi bloccare”. Il rapporto con i suoi docenti? Tra sarcasmo e nostalgia, il musicista ha raccontato che proprio il professore di “”, che tanto preparava psicologicamente “a qualcosa di terrificante”, è stato il più tranquillo e scherzoso. Travolto dalle domande dei conduttori,, ha affermato cheed è consapevole del fatto che la maturità sia unper la vita degli studenti: “Considera un pre e un post esame, prendi in mano le redini del tuo futuro”. Un consiglio per il? Sicuramente bisogna divertirsi ma anche mettere a fuoco un obiettivo. “Il mio consiglio è di fregartene di come gli altri immaginano il tuo percorso, genitori compresi, ma cerca di tenere chiaro un obiettivo: nel mio caso,”.Rivedi l'intervista completa Stash durantedi Skuola.net.