Maturità: Lorenzo Fragola e Federica Abbate raccontano gli esami

La, si sa, è uno degli argomenti più googlati dagli studenti a caccia di notizie e informazioni. E se alle domande più frequenti rispondessero i Vip?E' quello che è successo con Lorenzo Fragola e Federica Abbate. I due cantanti, che insieme hanno appena finito di scrivere il singolo "Camera con vista", ai microfoni di Fanpage.it e in collaborazione con Skuola.net, hanno raccontato la loro esperienza agli esami di Stato, con i consigli per prepararsi alle temute prove di Maturità 2019 : come vestirsi, cosa fare la notte prima degli esami e anche qualche trucchetto per copiare!