Maturità 2019, il voto finale: come cambiano punteggio e crediti scolastici

La riforma degli esami di maturità con novità non solo formali – come l’eliminazione della terza prova e l’introduzione dell’alternanza scuola lavoro tra i criteri di valutazione – ma anche numeriche. Cambiando il numero delle prove, infatti, saranno ripensati anche i punteggi attribuiti alle singole prove e agli altri aspetti presi in considerazione per costruire il voto finale. Ecco, nel dettaglio, come potrete raccogliere tutti i punti necessari per arrivare al tanto sognato 100.

Voto finale maturità 2019: più crediti ad ogni anno

saranno totalmente trasferiti nelle mani dei docenti. I 15 crediti previsti,degli ultimi tre anni delle superiori. Se prima, dunque, un ragazzo poteva arrivare alla vigilia della maturità con massimo 25 punti. Crediti che saranno così distribuiti:. Crediti che dipendono dal voto medio. La seguente tabella di conversione potrà aiutare a capire in anticipo quanti punti riuscirete a racimolare:





Tabella conversione punti credito scolastico maturità 2019

Voto finale maturità 2019: anche le prove scritte diventano più ‘ricche’

I ragazzi che dovranno fare la maturità 2019 dovranno convertire il punteggio (assegnato con il vecchio metodo) dei crediti scolastici di terzo e quarto anno per adeguarlo ai nuovi criteri:Ma non sarà solo la carriera scolastica a vedere lievitare il numero di punti disponibili., infatti, potrebbero essereper i maturandi. Se alla prossima maturità 2017 lo scritto d’italiano e la seconda prova – oltre naturalmente la terza prova, ancora presente – attribuiranno al massimo 15 punti,





Voto finale maturità 2019: per l’orale di maturità meno punti e nuove regole

Da dove si prendono, però, i punti aggiunti alle prove scritte? Basta fare due conti per capire. Il voto massimo al colloquio corrisponde. Un orale depotenziato che, in più, cambia volto: la relazione o il progetto relativi al periodo di alternanza scuola lavoro prendono il posto della tesina ( anche se su questo aspetto ci aspettiamo modifiche come annunciato dal Miur ); l’analisi dei testi e le domande di ragionamento sostituiscono il classico nozionismo.



