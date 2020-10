Maturità BES e DSA: come funziona l'esame

Maturandi 2021 con BES e DSA: come sarà il loro esame?

BES e DSA: come dovranno affrontare la Maturità 2021?

Come saranno predisposte le prove di Maturità per studenti con BES e DSA

Anche se l’anno scolastico 2020/2021 è iniziato da poco meno di un mese, e nonostante i problemi e le preoccupazioni legate al Covid-19 e alla situazione epidemiologica,Infatti, anche se, per i maturandi di quest’anno è già tempo di pensare agli esami:Soprattutto, cambierà qualcosa perScopriamolo.Ovviamente data l’attuale situazione, dovuta alla pandemia in atto, e considerato che la Maturità 2020 è stata stravolta proprio dal Covid-19,, soprattutto perché sono molti ancora i mesi che ci dividono dal prossimo. Tuttavia è lecito iniziare già da adesso a informarsi su, se la situazione dovesse rendere possibile un ritorno alla normalità. In particolar modo in questo articoloA regolare le modalità dell’ esame di Stato per questi studentiScopriamo cosa dice.Di seguito riportiamo le norme relative, quindi senza nessuna pandemia di mezzo, se dovesse variare qualcosa rispetto alle regole che troverete qui sotto,Iniziamo con il dire chee se le stesseindividualizzato. Successivamente, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le. Quindi queste prove, se avranno valore equipollente,Nel diploma finale, tuttavia,Passiamo quindi ora a un altro tema importante:Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame,che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico. Quindi, in stretta relazione alle prove d’esame,da parte del candidato con disabilità.