Maturità 2019, cosa succede se ti beccano con lo smartphone?

Maturità 2019, vale la pena rischiare di usare lo smartphone?

Ci sono due tipi di maturando: chi afferma di aver pensato di sbirciare dal telefono una data o una formula durante uno scritto. Infatti, vuoi o non vuoi, tutti ci abbiamo pensato: tutti abbiamo pensato a quanto possa essere fattibile tirare fuori lo smartphone per completare una risposta che proprio non riusciamo a finire. Ma avete mai pensato a cosa succede se vi beccano? E' chiaro che usare il telefono durante le prove scritte di Maturità 2019 è contro le regole, ma che sanzioni ci sono per chi viene beccato? Con una circolare sugli adempimenti organizzativi della maturità viene spiegato che è vietato ogni tipo di dispositivo elettronico, soprattutto quelli in grado di connettersi a internet. Sempre in questo documento viene segnalato che chi è colto in possesso di un cellulare acceso in sede d'esame e durante lo svolgimento delle prove. Quindi il candidato beccato in flagrante, cosa che, siamo certi, nessun maturando ha intenzione di fare.