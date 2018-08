Maturità 2019: la Prova Invalsi per le quinte sarà a Marzo

È definitivo, la prova Invalsi per le classi quinte delle scuole superiori sarà a marzo 2019. Il periodo finestra per lo svolgimento degli Invalsi per l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, quindi, non sarà ad aprile come per i ragazzi di terza media.

Leggi qui cosa cambia dalla Maturità 2019 >>

Invalsi 2019 quinta superiore: dal 4 al 30 marzo

Secondo una prima comunicazione del Miur, la finestra per lo svolgimento dei test Invalsi 2019 di quinta superiore avrebbe dovuto essere– come per la terza media.Il calendario definitivo del 30 agosto, invece, conferma come periodo correttoCome annunciato, infatti, l'istituto di valutazione avrebbe dapprima indicato al Miur (per errore) il periodo del 1 - 18 aprile per lo svolgimento del test di quinta superiore, salvo poi rettificare la comunicazione con le date effettive. Questo il testo del documento:

“Si comunica che per un mero errore materiale l’INVALSI ha comunicato al MIUR che le prove nazionali connesse con gli Esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado si sarebbero svolte entrambe nel periodo 1– 18 aprile 2019.

In realtà le date corrette sono le seguenti:

Prove nazionali per gli studenti della III secondaria di primo grado:

Dal 1 al 18 aprile 2019

Prove nazionali per gli studenti della V secondaria di secondo grado:

Dal 4 al 30 marzo 2019

Ci scusiamo del disguido con il Ministro, con la Direzione generale competente e con tutti gli interessati.”

Precisazioni e scuse arrivano dunque da Invalsi, dirette al MIUR e a tutti gli interessati.

Il ministero dell'Istruzione, dal canto suo, ha preso atto della nota che Invalsi ha prodotto per richiedere una rettifica delle date dello svolgimento della prova per le classi quinte, e ha provveduto a firmare una nuova ordinanza per rendere effettivi i cambiamenti.

Guarda qui tutte le date della maturità 2019 >>