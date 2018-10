Maturità 2019, come sarà la prima prova: tema storico addio

Dopo settimane di annunci, smentite e supposizioni, i maturandi possono tiare un sospiro di sollievo: finalmente il Miur ha comunicato come sarà la Maturità 2019. Tra le novità, l’assenza del tema storico. Si hai capito proprio bene, la tipologia, di solito non molto amata dai maturandi, non farà più parte della Prima Prova.

Prima Prova 2019 maturità: addio al tema storico

Tipologia C Prima prova maturità 2019

Ogni anno, la fotografia delleper quanto riguarda le tipologie della Prima Prova di Maturità era un po’ sempre la stessa. A parte qualche piccola variazione, infatti, c’erail. C’è chi lo escludeva perché ritenuto complesso, chi preferiva il saggio breve, insomma al di là delle motivazioni ilIl tema storiconon ci sarà più tra le tipologie della Prima Prova. Ma se questo ti porta a pensare che sia inutile studiare la storia durante il 5 anno, ti sbagli di grosso! IlCome? Gli autori che verranno proposti per questa tipologia faranno parte del periodo storico che parte dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri! Sarai mica ancora convinto di non studiare la storia?!La nuovail ‘vero e proprio’ tema, comprenderà due tracce e proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.