Milleproroghe approvato: confermati cambiamenti maturità e scuola

Chiacchierato per settimane, discusso fuori e dento il Parlamento, votato e infine approvato da quest’ultimo. Il decreto Milleproroghe è, dallo scorso 21 settembre, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, legge. Per la precisione la numero 108 del 2018. Ecco ciò che contiene per quanto riguarda Prove Invalsi e Alternanza scuola-lavoro. Scopri le novità!

Milleproroghe 2018 Prove Invalsi: non più requisito per la Maturità

Milleproroghe: cambiamenti anche per l’alternanza scuola lavoro

Decreto Milleproroghe: Vaccini e Scuola

Milleproroghe e bonus cultura

Tutte le disposizioni che riguardano la scuola sono contenute nell’Tra queste anche quelle relative alla Prove Invalsi in quinta superiore. Come vi avevamo anticipato noi di Skuola.net, icome invece prevedeva il decreto legislativo 62/2017, la norma è rinviata dalla maturità 2020. L’esito delle prove sarà semplicemente annotato nel tuo curriculum scolastico!L’alternanza scuola lavoro rientra anch’essa nell’articolo 6 della Legge.Per quanto riguarda il400 per chi frequenta un istituto tecnico o un professionale, 200 per gli studenti dei licei. Insomma ora che è stata fatta chiarezza sulla Maturità 2019La norma sui vaccini per l’ingresso a scuola ha creato moltissime polemiche, ma alla fine il decreto tramutato in legge sposta l’arco temporale dell’obbligo di vaccini nelle scuole al mese di marzo. Fino a tale data i genitori potranno portare il libretto delle vaccinazioni a scuola per dimostrare di aver provveduto alle vaccinazioni richieste o quanto meno di aver prenotato per poter sottoporre il bimbo a quelle che mancano.Il bonus cultura per i 18enni viene esteso per tutto il 2018: i 2000 avranno quindi i 500 euro da spendere in libri, musica ed eventi. Aspettiamo il decreto per vedere se ci saranno novità rispetto ai precedenti anni.



