Produzioni industriali e artigianali, materie maturità 2020

Materie Maturità 2020: Istituto professionale Produzioni Industriali e Artigianali

Articolazione Industria

Articolazione Industria – Opzione Arredi e forniture di interni

Articolazione Industria – Opzione Produzioni audiovisive

Articolazione Artigianato

Articolazione Artigianato –Opzione Produzioni tessili sartoriali

Articolazione Artigianato – Opzione Produzioni artigianali del territorio

Istituto professionale Produzioni Industriali e Artigianali: tutte le materie Maturità 2020

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

Tecniche di produzione e di organizzazione

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Disegno professionale e visualizzazioni digitali

Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

Progettazione e realizzazione del prodotto

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili - abbigliamento

Progettazione tessile -abbigliamento, moda e costume

Commissione Maturità 2020: Istituto professionale Produzioni Industriali e Artigianali, materie esterne

Sembra mancare ancora molto alla, ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare a cosa dovrai affrontare tu,, il prossimo giugno. In questo articolo vedremo nel dettaglio le Materie della seconda prova di Maturità 2020 dell'. Dallo scorso anno scolastico, quindi dal 2019, il Miur ha annunciato che la seconda prova scritta della Maturità potrebbe avere al suo interno non più una sola tra le materie caratterizzanti l'indirizzo di studi che si frequenta, ma più di una materia, facendo diventare così la seconda prova una prova scritta. E per te che frequenti l’Istituto professionale Produzioni Industriali e Artigianali potresti avere non pochi problemi; scopriamo perché.Lecambiano e possono variare a seconda dell'indirizzo di studi e dell'articolazione scelta, nel caso dell'Istituto professionale Produzioni Industriali e Artigianali sono 6 le opzioni di indirizzi che è possibile scegliere, e ognuno di essisulla base delle materie che caratterizzano il percorso di studi. Ledi questo Istituto Professionale sono:Ognuna delle 6 articolazioni dell'ha delle materie che ne caratterizzano il percorso di studi, e che potrebbero essere quindi scelte come materie di. Anche se alcuni indirizzi hanno una sola materia caratterizzante, dove quindi la scelta è obbligata, e i fortunati maturandi sanno già cosa aspettarsi dalla loro seconda prova, altri indirizzi non sono stati tanto fortunati. Infatti dallo scorso anno, il Miur ha stabilito che la seconda prova, ovvero può coinvolgere più di una sola materia alla volta. Questo cambiamento ha scombinato tutte le carte in tavola, ponendo molte domande sulla sorte dei maturandi di quest'anno: cosa farà per la Maturità 2020 il? Manterrà la scelta dellamateria? Tornerà a proporrealla volta? Da quale delle due materie potrebbe ricominciare?Per ora tutte queste domande sono destinate a rimanere senza risposta, almeno fino all'inizio del, periodo nel quale solitamente il Miur decide dinon solo, ma anchedella commissione di maturità 2020.Intanto sotto sono consultabili ldell'IstitutoE se si potrà avere una prova multidisciplinare, comunque ladella commissione maturità 2020 rimarrà uguale a quella degli scorsi anni, cioè. La riforma dell'anno scorso non ha toccato questo aspetto e la, quindi, sarà composta daPrecisamente,, a cui aggiungere un, anche questo esterno. Ognuno dei membri della commissione dell' esame di Stato dovrà rappresentare una materia dell'indirizzo scolastico. Ciò non toglie che tutti i membri della Commissione, in sede d'orale potranno fare domande relative ad altre materie, sempre però all'interno delle materie in cui sono abilitati.