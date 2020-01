Annuncio materie maturità 2020: sarà in diretta Facebook?

Maturità 2020: il Miur annuncerà le materie in diretta Facebook?

In queste ultime ore di attesa, l’ansia e la curiosità dei maturandi crescono sempre di più: ormai, è quasi giunto al termine.Anche se nessuno sa quale sarà il giorno preciso di pubblicazione, tuttavia la neo ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha assicurato che la notizia sarebbe stata pubblicata dal Miur, ormai giunto quasi al termine.Conoscere le materie interne ed esterne è sicuramente un importante tassello per tutti i maturandi poiché permette loro di sapere su quali docenti interni al Consiglio potranno fare affidamento e quali materie invece saranno rappresentate da commissari esterni , provenienti da altre scuole e dunque sconosciuti.Il Miur inoltre lo stesso giorno dovrà rivelare anche, se monodisciplinare o multidisciplinare come lo scorso anno, e, se ci saranno,Guarda anche:Nel comprensibile fermento generale di queste ore, molti si chiedono. Ogni anno infattiriguardo alle materie interne ed esterne della maturità.Lo scorso anno infatti,il ministro Bussetti in un video pubblicato sulla paginadel Miur, svelò le materie interne ed esterne dellae annunciò l’introduzione della seconda prova mista che sarebbe stata preceduta, così come la prima prova di italiano, da due simulazioni nazionali.Ilinvece, il Miur utilizzò la propria pagina diper svelare ai maturandi che, alle 13:00, un video FacebookNel 2017, una semplice GIF, pubblicata nelle prime ore della mattinata del 30 gennaio, annunciava che quello stesso giorno, alle 14.00 in punto, sarebbe stato pubblicato il tanto atteso video all’interno del quale l'ex Ministra dell’Istruzione Fedeli avrebbe annunciatoPer rendere nota la comunicazione delle, il Miur prediligerà di nuovo Facebook o preferirà altri canali social? Ancora poche ore e ogni dubbio sarà finalmente risolto!