Materie maturità: la seconda prova 2020 sarà multidisciplinare?

Entro fine mese il, capitanato dalla neo ministra, renderà note le materie dell’ esame di Stato . Se ci sarà la, come l’anno scorso, resta ancora un mistero. E per quanto riguarda il, lee l’abolizione delle? Cosa bisogna aspettarsi da questi nuovi esami di Stato? Ecco una panoramica delle novità dell’esame più importante della tua vita.In base a quanto previsto dal decreto attuativo dellala seconda prova non deve essere per forza multidisciplinare. Come si legge nel dl 62 del 2017: "La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggettocaratterizzanti il corso di studio". Dopo le novità portate dall’ex ministro, infatti, il suo successore,, ha annunciato di voler apportare delle modifiche alle prove d’esame. Come già sappiamo, però, Fioramonti si è dimesso e al suo posto è arrivata la grillina. Le sorti della seconda prova, dunque, spettano alla neo ministra che ha già annunciato di volerla “perfezionare”. Sarà suo compito scegliere, entro gennaio, le materie del secondo scritto per tutti gli indirizzi: stando alla legge, potrà sceglierne una sola, tornando alla "tradizione", o più di una, come fece l'anno scorso Bussetti.Con un comunicato la neo ministra ha fatto sapere cheverranno pubblicate le materie della seconda prova. Successivamente si lavorerà all’ordinanza degli esami perché ildeve essere semplificato: secondo la ministra, infatti, “oggi è un documento voluminoso e non sempre chiarissimo per le commissioni”. Ma che fine faranno le buste? Ormai sono state abolite, ma non è chiaro come si svolgerà nel dettaglio l' esame orale . Nel comunicato diramato qualche giorno fa ha detto: “Penso alladelle ormai famose buste all’orale. Voglio che i ragazzi abbiano tutte le informazioni di cui hanno bisogno”.Secondo quanto deciso da, prima di dimettersi, latorna come opzione obbligatoria nella traccia argomentativa della prima prova di italiano. Il tema storico (ex tipologia C) era stato tolto dal ministero Bussetti lo scorso anno sotto suggerimento del linguista Luca Serianni che aveva lavorato alla riforma della prova. E per quanto riguarda le? Le prove saranno sostenute in tutta Italiae sono obbligatorie per tutti gli studenti che dovranno sostenere la maturità . Ma attenzione, anche se l’esito è negativo, tutti saranno ammessi agli esami. In altre parole,