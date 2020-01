Materie maturità 2020, come sarà la seconda prova

Maturità 2020: la comunicazione ufficiale delle materie

Maturità 2020: come sarà la della seconda prova

Finalmente ci siamo. Le materie della seconda prova sono state finalmente rese pubbliche dal Miur. È stata un'attesa lunga ma alla fine le tradizionali scadenze sono state rispettate dalla neo ministra Azzolina, mettendo a tacere anche i dubbi dei più scettici, sorti dalla scissione del MIUR in due dicasteri (Mi, Ministero dell’istruzione e Mur, ministero dell’Università e della ricerca).Quali materie allora saranno oggetto della seconda prova di Maturità 2020? Per saperne di più, continua a leggere i prossimi paragrafi!Le materie protagoniste di questa maturità 2020 sono state comunicate oggi 30 gennaio.Ieri sulla pagina del Miur, è comparso un video nel quale la ministra Azzolina ha dichiarato che le materie sarebbero state pubblicate oggi. Dalle 14:00 di oggi 30 gennaio è attivo il motore di ricerca "Cerca le materie", sul sito del Ministero dell’istruzione . Qui infatti, come di consueto, è stata predisposta un’apposita sezione dedicata agli Esami di Stato, in cui sarà possibile consultare tutti gli aggiornamenti sulla Maturità 2020, tra cui appunto la suddivisione delle materie interne ed esterne.Finalmente il dilemma di queste settimane è stato risolto: la seconda prova sarà multidisciplinare. Matematica e fisica allo scientifico, Greco e Latino al classico. I maturandi hanno potuto quindi capire se la seconda prova che affronteranno a giugno sarà multidisciplinare come lo scorso anno ((basata quindi su due materie di indirizzo), oppure monodisciplinare e quindi concentrata su una sola materia caratterizzante. Adesso che il mistero è stato svelato ci si può finalmente concentrare sulla preparazione della prova.