Materie maturità Maturità 2020 trasporti e logistica

Materie Maturità 2020: Istituto Trasporti e Logistica

Costruzione del mezzo

Costruzione del mezzo opzione Costruzioni Aeronautiche

Costruzione del mezzo opzione Costruzioni Navali

Conduzione del mezzo

Conduzione del mezzo opzione Conduzione del mezzo Aereo

Conduzione del mezzo opzione Conduzione del mezzo Navale

Conduzione del mezzo opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi

Logistica

Trasporti e Logistica: tutte le materie Maturità 2020

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo; Meccanica e macchine

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine.

Maturità Trasporti e Logistica: struttura seconda prova 2020

La maturità 2020 è sempre più vicina, anche per un indirizzo come. Questo istituto tecnico, relativamente nuovo, ha moltissime articolazioni e indirizzi diversi, ma essendo giovane come istituzione, i maturandi hanno ben, soprattutto considerando il rimescolamento delle carte che è avvenuto con l'introduzione dellaQuindi sono tanti i punti da chiarire per i maturandi 2020, andiamo a fare un po' di ordine.Lecambiano e possono variare a seconda dell'indirizzo di studi e dell'articolazione scelta, nel caso dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica sono moltissime le opzioni di indirizzi che è possibile scegliere, e ognuno di essisulla base delle materie che caratterizzano il percorso di studi. Le articolazioni di questo Istituto Tecnico sono:Ognuna delle articolazioni dell'Istituto Tecnicoha delle materie che ne caratterizzano il percorso di studi.Qui trovi leDopo aver visto le possibili materie della seconda prova di Maturità 2020, un altro passo importante è capire quale sarà. La prova sarà divisa inparti:prevede un problema che lo studente dovrà rivolvere per intero, mentredell’esercizio prevede la risoluzione di alcuni quesiti a scelta dello studente. Nello specifico, per svolgere la seconda prova saranno richieste: si dovrà saper svolgere attività di analisi tecnica, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento dei prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali.