Materie maturità 2018 tecnico trasporti e logistica: seconda prova e commissari esterni

Non è facile fare un pronostico su quelle che potrebbero essere le materie maturità 2018 istituto tecnico trasporti e logistica. Perché non solo sono tante le articolazioni in cui si divide questo indirizzo di studi. Ma ci sono anche diverse discipline che potrebbero benissimo uscire all’esame di Stato 2018. Il riferimento, ovviamente, è soprattutto alla seconda prova maturità 2018; quella più temuta da tutti i maturandi. Aria, terra e mare: è questo che fa la differenza. L’Istituto tecnico trasporti e logistica, infatti, si può schematizzare in tre macro-aree. Ognuna con le sue materie caratterizzanti. Con ulteriore distinzione tra chi si concentra sulla ‘Costruzione’ e chi sulla ‘Conduzione’ del mezzo. A cui va aggiunta l’opzione ‘Logistica’.

Maturità 2018 trasporti e logistica: difficile individuare la materia di seconda prova

Istituto tecnico trasporti e logistica: alla maturità 2018 commissario esterno al secondo scritto?

Quando si sapranno materie e commissari esame di Stato 2018 trasporti e logistica?

Ma allora come fare per scoprirle prima che diventino ufficiali? Si può provare a farlo guardando alle maturità degli anni scorsi. Osservando le materie della seconda prova maturità 2018, però, ci si accorge che la situazione è molto fluida. Anche se, poi, aldilà della materia selezionata dal ministero dell'istruzione per la seconda prova maturità 2018, la cosa che interessa forse di più i maturandi è se sarà affidata a un commissario interno o esterno. Stavolta la risposta è semplice. Se, infatti, il Miur dovesse seguire la tradizione - come spesso accade - a correggere il compito dovrebbe designare un professore che non appartiene alla scuola della classe di maturità. Attenzione alta, però, anche sugli altri commissari esterni. Perché sul piatto ci sono altre discipline importanti. Un quadro complesso che diventerà più semplice da decifrare quando usciranno le materie maturità 2018 istituto tecnico trasporti e logistica. Entro fine gennaio, infatti, il Ministero pubblicherà sul sito ufficiale dove, alla voce 'Cerca le materie', ci saranno le informazioni su prima prova, seconda prova e commissari esterni per tutti gli indirizzi. Lo stesso accadrà sulle materie maturità 2018 e sue commissioni.