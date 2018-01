Il mese di gennaio è uno dei periodi più caldi sul fronte Maturità 2018. Tutti gli studenti dell’ultimo anno delle superiori sono in trepidante attesa per capire un po’ meglio come si preannuncia il proprio esame di Stato. Perché conoscere le materie e i commissari è fondamentale per avvicinarsi nel modo giusto al grande appuntamento di giugno. Una logica da cui non sfuggono i ragazzi dell’istituto tecnico Costruzioni, ambiente e territorio (CAT), il vecchio indirizzo per geometri. In particolare, si aspetta di sapere quali saranno le materie seconda prova maturità 2018 e le discipline assegnate ai commissari esterni maturità 2018. Le due coordinate più importanti in ottica Maturità 2018.

Quando usciranno le materie maturità 2018 tecnico CAT geometra?

Seconda prova maturità 2018 geometra: commissario interno o esterno?

La diretta di Skuola.net per sapere tutto sull’esame di Stato 2018

Materie e Commissari maturità 2018 sui canali web del Miur

. Per quella data infatti il Miur, se dovesse rispettare la tradizione degli anni precedenti, dovrebbe aver già comunicato le. Ma, nel frattempo, ci si può preparare psicologicamente guardando al passato, alle materie d’esame uscite dodici mesi fa. L’anno scorso gli studenti dell’istituto tecnico geometri trovarono in seconda prova Topografia, una disciplina spesso e volentieri protagonista alla maturità geometri.Ma, sempre guardando al passato, c’è un’altra notizia che non farà piacere ai maturandi del tecnico CAT:. Ciò vuol dire che, con ogni probabilità,. Ma i commissari esterni maturità 2018 sono tre. Ci sono altre due materie di competenza dei docenti non interni. L’anno scorso furono Geopedologia, Economia ed Estimo e la Lingua Inglese. E nel 2018? Difficile, ma non impossibile, che ci sia la stessa distribuzione. Non resta che attendere pochi giorni.E una volta uscite materie e commissari? Come rintracciarli? Nonostante l’istituto tecnico CAT geometri non sia tra gli indirizzi più citati, anche per i suoi studenti è molto semplice sapere quasi in tempo reale cosa li attendere all’esame., infatti,Chi invece volesse seguire i canali ufficiali avrà due strade a disposizione:e il. Nel primo caso, sia su Twitter che su Facebook, digitando MiurSocial si accederà ai profili ufficiali del Ministero (dove in quei giorni si troveranno video, post e informazioni sull’argomento). Nel secondo caso, basterà entrare nell’areae, nel motore di ricerca interno,