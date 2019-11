Materie seconda prova Maturità 2020: tutti gli indirizzi

Le materie di seconda prova maturità 2020

Seconda prova maturità 2020, una o più materie?

Il Miur può scegliere per decreto più di una materia (es. al Classico sia greco che latino)

Il Miur può scegliere per decreto una sola materia (es. al Classico greco)

Il testo della legge 62/2017 dice: "La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo".

Materie seconda prova maturità 2020: i quadri di riferimento

Quando escono le materie di maturità 2020

Materie caratterizzanti seconda prova maturità 2020

Dove trovare le materie di seconda prova 2020

Entro il prossimo mese di gennaio (se tutto andrà come negli scorsi anni)usciranno, insiemeQuest'anno l'attesa è ancora più impaziente, visto che il nuovo esame di Stato presenterà ulteriori cambiamenti. Oltre alle novità già viste lo scorso anno, le buste dell'orale sono state abolite, e le prove Invalsi di quinta superiore e l'alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) saranno requisito di ammissione.Ma non solo: si aspettano novità anche per la prima prova, visto che tornerà la traccia di storia obbligatoria. In quanto invece alla, sembra che tutto debba rimanere come l'abbiamo visto lo scorso anno: in particolare, parliamo della traccia "multidisciplinare". Nel 2019, infatti, per molti indirizziè stata doppia, con tracce "miste" appositamente create.Tuttavia, per scoprire come andrà quest'anno e se ci sarà di nuovo una situazione simile, è ancora troppo presto. Solo il nuovo Ministro dell'Istruzione ha la possibilità di decidere se seguire l'esempio della maturità 2019 o se cambiare rotta.Non appena disponibile, troverete la lista con tutte le materie di seconda prova qui su Skuola.net.Clicca sul tuo indirizzo per saperne di più.Laverterà, anche quest'anno, sulle. Se in prima prova, quindi, la scelta è obbligata ed è Italiano, per. Non è detto, quindi,Laè quindi inaccessibile prima della comunicazione da parte del Miur, anche se tutti gli studenti possono consultare già da ora(anche queste stabilite dal Miur). Il ministero, infatti, potrà scegliere solo tra questa rosa di materie ben definita. Impossibile quindi, ad esempio, che esca latino al liceo scientifico o matematica al liceo classico, perché queste non sono tra le discipline caratterizzanti il corso di studi.Come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, a partire dalla maturità 2020 il Miur potrà scegliere "una o più materie" perQuesta "formula" scritta sulla legge 62/2017 che riforma la maturità. Ma che vuol dire? Te lo spieghiamo:Ecco infatti cosa è riportato nellaMa come viene definita la traccia di, qualora questa fosse mista?Lo scorso anno, sono stati definiti dei, che spiegano nel dettaglio come viene costruita la seconda prova a seconda che si scelga una o più materie per lo scritto., pubblicati il 26 novembre 2018, materia per materia - per ciascun indirizzo - descrivono la struttura di ogni traccia d'esame. Così scriveva il Miur nel comunicato stampa che li accompagnava:"Per il, ad esempio, la prova sarà articolata in due parti. Ci sarà una versione, un testo in prosa corredato da informazioni sintetiche sull’opera, preceduta e seguita da parti tradotte per consentire la contestualizzazione della parte estrapolata. Seguiranno tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano e alla sua collocazione storico-culturale. Il Ministero, secondo quanto previsto dalla nuova normativa, potrà optare anche per una prova mista, con entrambe le discipline caratterizzanti, Latino e Greco. Un altro esempio, perla struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. Anche in questo caso la prova potrà riguardare ambedue le discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica.Per ila struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, con una serie di quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. Anche qui potranno essere coinvolte più discipline. Ad esempio per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing l’elaborato consisterà in una delle seguenti tipologie: analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; analisi di casi aziendali; simulazioni aziendali.Per ila seconda prova si comporrà di una parte definita a livello nazionale e di una seconda parte predisposta dalla Commissione, per tenere conto della specificità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica".Ilche definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova, viene solitamente emanato entro il mese di gennaio.Anche gli scorsi anniMa quale giorno in particolare sarà scelto per diffondere questa notizia così importante?Diamo uno sguardo alle date degli anni precedenti.Maturità 2007: 17 GennaioMaturità 2008: 08 GennaioMaturità 2009: 21 GennaioMaturità 2010: 15 GennaioMaturità 2011: 31 GennaioMaturità 2012: 20 GennaioMaturità 2013: 28 GennaioMaturità 2014: 31 Gennaio Maturità 2015 : 27 GennaioMaturità 2016: 28 gennaio Maturità 2017 : 30 GennaioMaturità 2018: 31 GennaioMaturità 2019: 18 GennaioMaturità 2020: ?Di conseguenza, è lecito pensare che anche quest'anno dovremo aspettare per lo meno la seconda metà di gennaio.Abbiamo accennato prima che per ogni indirizzo scolastico esiste una rosa di materie tra le quali il Miur "pescherà"Ma come avviene questa scelta?Fino ad oggi, il Miur ha usato la consuetudine dell'alternanza nella scelta della materia di seconda prova. In pratica, il ministero tendeva ad alternare le materie anno dopo anno (ad esempio, latino/greco). Ma con la nuova prova di stampo multidisciplinare, anche questo potrebbe cambiare. Scopriremo tutto entro gennaio!Il primo consiglio, è quello di restare aggiornati qui. Come ogni anno, infatti, seguiamoin diretta tenendovi aggiornati in tempo reale. Quindi, potete mettere il sito tra i preferiti, seguirci su Facebook e/o Twitter o Instagram per sapere tutto sulla materie dell'Esame di Stato 2020. Altro modo in cui carpire informazioni in tempo reale è quello, un po' più "classico", di andare sul sito ufficiale del Miur dedicato all'esame di Stato. Sul menù a destra troverete un pratico "cerca le materie": un motore di ricerca tutto per voi che vi dirà tutto ciò che volete sapere sulleper il vostro indirizzo.