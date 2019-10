materie maturità 2020 liceo classico: lista completa ed elenco

Materie maturità 2020 classico

Materie maturità classico 2020, quando escono?

Come si svolge la seconda prova di maturità 2020 al classico

Materia di seconda prova maturità 2020: meglio Latino o Greco?

Autori in seconda prova classico maturità 2020

Pensate che per la Maturità 2020 ci sia ancora tempo? Beh, vi sbagliate, se calcolate che ormai siamo quasi a Natale e che poi dall'inizio del 2020 è tutto in discesa, i momenti per prepararsi al meglio allasono proprio questi. A saperlo bene sono soprattutto i ragazzi del, che in queste ore stanno già studiando per affrontare. Dovranno essere, soprattutto da quando, l'anno scorso per la prima volta, è stata introdotta una seconda prova; quindi una prova che può contenere due materie nello stesso compito, al posto della tradizionale materia singola.list]Il Latino è da sempre considerato dai ragazzi del Classico più comprensibile del greco. Tuttavia dall'anno scorso i ragazzi hanno rivalutato anche la difficoltà dell'affrontare una traduzione dal greco al posto di avere una prova multidisciplinare che comprende entrambe le materie, come avvenuto per la scorsa Maturità. E proprio la scorsa Maturità ha gettato nel caos i ragazzi del Liceo Classico: fino a due anni fa erano abituati alla non detta "legge dell'alternanza", ovvero dell'avere una prova di greco e una prova di latino alternata di anno in anno. Ma il precedente dell'anno scorso, quando è uscita per la prima volta una prova multidisciplinare, con entrambe le materie di indirizzo in un solo compito, ha buttato nello sconforto tutti i classicisti. L'anno scorso si è creato un brutto precedente che arrivati a questo punto non si sa bene come interpretare. Chi può saperlo? Ovviamente solo il Miur, incaricato di scegliere e redigere le tracce di seconda prova 2020. Si tornerà alle vecchie prove di Maturità che prevedevano una sola materia oppure si continuerà con la multidisciplinarietà intrapresa l'anno scorso?La comunicazione avviene solitamente insieme alle materie dei commissari esterni per la Maturità 2020. Per ora ancora nessuna convocazione ufficiale.La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l’insegnamento, di un testo in lingua antica. È consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, e del vocabolario greco-italiano o latino-italiano.Per ulteriori informazioni sulla seconda prova del nuovo esame in partenza dal 2019, dovremo aspettare le comunicazioni del Miur.In molti sono convinti che la versione di Greco sia meno facile di quella di Latino, ma questo è un luogo comune. Infatti nel 2005 la versione tratta dagli Annales di Tacito ha fatto impazzire gli studenti e la stessa cosa, nel 2000, capitò con la difficile versione dal De Architectura di Vitruvio. Invece nel 2010 la versione di greco da Platone fu considerata molto semplice e trattava di Socrate e la politica. Nel 2014, uscì una versione di Lucano senza eccessive complessità.? Non lo sappiamo ancora. Ma quel che è sicuro è che bisogna incrociare le dita affinché il testo sia noto e l'autore chiaro e sintetico. Sempre chenon propongano addirittura più di una traccia: per saperne di più dobbiamo aspettare indicazioni dal Miur.Sicuramente, sarebbe meglio che non si tratti un brano di filosofia o un trattato tecnico, a causa dei termini a volte difficili da decifrare. Auguriamo piuttosto un brano tratto da un romanzo o da un'opera storica. Cesare, Sallustio o Svetonio, ma anche Livio o Quintiliano per latino, Pausania, Strabone, Tucidide, ma anche Luciano o Plutarco, per Greco. Purtroppo però, è proprio dalla filosofia che vengono scelte solitamente le versioni di greconel 2012, Platone nel 2010 e nel 2004 ma, soprattutto, il famigerato Epitteto del 2001 sono alcuni esempi. Anche per latino ci sono ossi duri "abbonati": basti pensare che il più tradotto dell'esame post-riforma è infatti Seneca, uscito nel 2005, nel 2007 e nel 2011, seguito da Cicerone (uscito già due volte nel 2002 e nel 2009) e Tacito (2005 e 2015). Altre vecchie conoscenze dellasono i già citati Vitruvio e Quintiliano.