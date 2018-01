Materie Maturità 2018: le scelte da incubo per gli scritti e l’orale

Il 31 gennaio è una data cerchiata in rosso sul calendario di tutti i maturandi. Entro quel giorno, infatti, il ministero dell’istruzione comunicherà le sue scelte per quanto riguarda le Materie Maturità 2018. In particolare, sono tre le informazioni – a parte la disciplina della prima prova, che ovviamente sarà italiano - che attendono di conoscere con ansia gli studenti dell’ultimo anno delle superiori: le materie seconda prova maturità 2018, le materie esterne maturità 2018 e i commissari maturità 2018. Perché l’elenco che il Miur pubblicherà sul sito ufficiale dell’esame di Stato 2018 potrebbe nascondere parecchie insidie. E trasformare l’esame di giugno in un vero e proprio incubo.

Maturità 2018 liceo classico: Greco esterno sarebbe letale

Maturità 2018 liceo scientifico: il debutto di Fisica? No, grazie

Maturità 2018 liceo linguistico: la terza lingua spaventa

Materie Maturità 2018: per tutti l’incubo commissario esterno in seconda prova

Come conoscere materie e commissari maturità 2018

: una combo mortale per gli studenti del liceo classico. E, la cosa peggiore, è che potrebbe davvero realizzarsi. L’anno scorso, infatti, al classico uscì latino come disciplina del secondo scritto. E, seguendo la regola dell’alternanza, il Miurpotrebbe puntare sulla. Inoltre, visto che nel 2017, fu il commissario interno a correggere il compito di latino, stavolta dovrebbe toccare al prof esterno. C’è solo una speranza: che il Ministero ci ripensi e,Ogni anno la stessa storia:. Ma, ogni maturità che passa, il brivido aumenta. Per il calcolo delle probabilità prima o poi uscirà. E, visto che laè l’ultima prima che la riforma cambi la struttura dell’esame, perché concludere un ciclo con una ‘punizione’ per i ragazzi? Ma la possibilità c’è eccome. Per giunta, vale lo stesso discorso fatti per il liceo classico:. Il che vorrebbe dire, quasi sicuramente, ancheSonni agitati pure per il terzo indirizzo liceale per numero d’iscritti: il. L’anno scorso ci fu un grosso sospiro di sollievo quando si seppe che la materia seconda prova era Lingua Straniera 1. Per lale cose dovrebbero andare molto diversamente., una complicata l’altra terribile.come materia del secondo scritto sarebbe un buon compromesso ma certamente non l’ideale; sempre, che getterebbe nello sconforto in tantissimi. Con la solita prospettiva delMa anche quelli che hanno il vantaggio – come molti maturandi degli istituti tecnici e professionali e di qualche liceo – diavranno di che preoccuparsi. Come avrete capito, ilè uno scenario da mettere in conto.. Perché, in genere, il Miur decide di assegnare in blocco – a prescindere dalla materia – i commissari del secondo scritto:. E quindi, ulteriore problema, tutte le materie caratterizzanti saranno affidate – sia allo scritto sia all’orale – a professori sconosciuti.Meglio, dunque, sapere per tempo cosa accadrà. Per farlo basterà seguire lae sui commissariufficiale del Miur (alla voce ‘Cerca le materie) e le sue pagine Facebook e Twitter (Miur Social).