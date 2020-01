Materie Maturità 2020 social: le scelte “peggiori” per gli studenti

Materie Maturità 2020: le reazioni degli studenti sui social

Materie Maturità 2020: le rassicurazioni dei senior sui social

Ormai il countdown per l’uscita delle materie è quasi giunto al termine! Ancora poche ore e tutti i maturandi d’Italia, dopo tanta attesa, finalmente conosceranno non solocon cui avranno a che fare a giugno, ma anche quelle che sarannoA fissare l’appuntamento sulla data e l’ora di pubblicazione, ci ha pensato ieriche, attraverso, ha annunciato cheGuarda anche:Ma gli studenti, tra impazienza e curiosità, come stanno vivendo queste ultime ore che li separano dalla fatidica notizia? Secondo, anche se non manca l’ansia di doversi scontrare con i commissari esterni su quelle materie reputate più difficili.Insomma mentre il totoesame impazza sui social, Adnkronos ha pensato di raccogliereche, se da una parte fanno sorridere, dall’altra chiarisconoIn generale, in base ai commenti,si piazzano: “A me va bene tutto ma non tedesco”, "Vedo che nessuno vuole tedesco, ci capiamo amici", "no raga noi di francese non sappiamo nulla, se esce esterno è panico", "se domani escono francese e tedesco io non mi presento all'esame...", "Se esce francese, cambio identità, vado in Cambogia e mi metto a rubare per vivere, tutto pur di non farla", "no fisica no matematica no francese", "Tutto tranne tedesco, tutto tranne tedesco, tutto tranne tedesco".Se dunque i maturandi in queste ore sono in preda all’ansia e alla smania di conoscere le materie,che sono sopravvissuti agli esami di Stato degli scorsi anni e che in passato hanno vissuto le stesse sensazioni,Guardando indietro con nostalgia e allo stesso tempo con ironia,: “Mi rendo conto che è inutile dirvi che sarà solo uno dei tanti esami della vita, perché a giugno voi questo esame dovrete fare e non altri. Allora un sincero in bocca al lupo credo possa bastare", "Ricordo che quando uscirono le materie l'anno scorso avevo la febbre a 40...tutti in classe a morire d'ansia e io a morire nel letto", "Ricordo ancora la mia ansia per la maturità, bei tempi quelli”, "L’anno scorso a quest’ora ero in classe a piangere disperata perché era uscito francese in seconda prova, vi sono vicina".