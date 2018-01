Materie esterne maturità 2018, quali sono e quando escono

Manca poco, ormai una manciata di giorni, a una delle date più attese, e anche un più temute dai maturandi: quello in cui il Miur comunicherà le materie di seconda prova e quelle esterne per la Maturità 2018. Se a riguardo, oltre all’ansia, hai anche un senso di smarrimento perché alcune cose ancora non ti sono molto chiare, non preoccuparti perché ci pensiamo noi a darti un quadro completo della situazione!

Maturità 2018: quando escono le materie

Maturità 2018: i commissari esterni

Maturità 2018: le identità dei commissari esterni

A differenza delle date degli esami, per quanto riguarda la comunicazione delle materie maturità 2018 Di solito, così come accaduto gli scorsi anni, il Miur le ha comunicate negli ultimi giorni di gennaio,E’ quindi probabile che anche quest’anno rispetterà questa ‘tradizione’, mancano quindi davvero pochissimi giorni! Oltre alleverranno rese note anche quelle che all’interno dell’esame saranno affidate ai tanto temuti commissari esterni maturità 2018. Avari quindi un quadro quasi completo di come svolgerà il tuoProprioè bene avere le idee chiare.Quando sarà possibile conoscere i loro nomi? A tutte queste domande ti daremo delle risposte che ti faranno arrivare tranquillo all’esame. Innanzitutto il Miur ha previsto, ormai da qualche anno, che per ogni classe ad esaminare il tuo esame saranno in tutto. Perché prendere 3 persone esterne? Semplice, loro hanno il compito disenza esser influenzati dal tuo passato di studente. Il Presidente, invece, ha il dovere di controllare che l’esame si svolga in modo regolare.Se leverranno rese note a fine gennaio, assieme a quelle che saranno oggetto della seconda prova, leTranquillo, però, perché avrai modo di conoscerle. Durante i primi giorni di giugno, infatti, sule a quel punto potrai consultare una delle nostre pagine dedicate proprio ai. Se poi vuoi ‘giocare d’anticipo’e chiedere a i. Ora che è tutto chiaro, non ti resta che attendere la fine di gennaio e nel frattempo dedicarti allo studio, giugno anche se non sembra è dietro l’angolo!