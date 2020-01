Data di uscita delle materie maturità 2020: oggi l'annuncio

Materie maturità 2020: data di uscita

Uscita materie maturità 2020, date dell'annuncio del Miur

Maturità 2007 : 17 Gennaio

: 17 Gennaio Maturità 2008 : 08 Gennaio

: 08 Gennaio Maturità 2009 : 21 Gennaio

: 21 Gennaio Maturità 2010 : 15 Gennaio

: 15 Gennaio Maturità 2011 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2012 : 20 Gennaio

: 20 Gennaio Maturità 2013 : 28 Gennaio

: 28 Gennaio Maturità 2014 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2015 : 27 Gennaio

: 27 Gennaio Maturità 2016 : 28 gennaio

: 28 gennaio Maturità 2017 : 30 Gennaio

: 30 Gennaio Maturità 2018 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2019 : 18 Gennaio

: 18 Gennaio Maturità 2020: 30 Gennaio

Gennaio è il mese che tutti i maturandi aspettano perché è un momento strategico. A momenti verranno. Un momento ancora più importante a partire dalla riforma, dato che con i cambiamenti dell'esame è possibile che le tracce siano miste (come è successo lo scorso anno) e cheA questo punto è strategico capire non soloEcco perché non siete più nella pelle per conoscereSappiamo quindi finalmente. Ogni anno le materie escono entro e non oltre il 31 gennaio, in una data unica per la seconda prova e per le materie esterne:A dirlo lo stesso ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, dalla sua pagina Facebook . Le materie vengono decise dal Miur e sono indicate con decreto ministeriale, che pazientemente aspettiamo.E' confermata quindi la consuetudine di alcuni ministri annunciare, condividendo poi l'elenco delle materie dei principali indirizzi scolastici anche attraverso i canali social del Miur (Facebook, Twitter, Instagram). Anche quest'anno andrà così, quindi occhi e orecchie bene aperti!Le. Per trovarle, restate su Skuola.net o andate sul sito Miur dedicato agli esami di Stato 2020 nella sezione "Cerca le materie".Per farvi un'idea, possiamo guardare le date dell'annuncio del Miur negli anni precedenti. Come vedete dalla lista, il Miur è perfettamente nei tempi anche per la maturità 2020.