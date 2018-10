Maturità 2019 Invalsi: grammatica nel test di Italiano

Il nuovo anno scolastico 2018/2019 porta con sé moltissime novità, soprattutto gli studenti che dovranno affrontare la Maturità 2019. Infatti non solo l’esame in sé è stato sconvolto, ma come primo step di questa trasformazione i maturandi dovranno affrontare i temuti Test Invalsi.

Proprio come per i ragazzi delle medie, gli Invalsi di quinto superiore saranno sulle tre materie: italiano, matematica e inglese.

Di solito, tra le tre materie, il test di italiano è sempre quello che preoccupa meno gli studenti, ma quest’anno potrebbero esserci brutte sorprese anche in questa prova.



Invalsi Quinta Superiore 2019: Grammatica nel test di italiano?

Andiamo meglio a vedere cosa dovremo aspettarci.Il Miur da quest’anno ha inserito il test Invalsi anche per le classi di quinto superiore, prove che dovranno essere svolte nelle scuole tramite pc,. Ma a differenza del progetto iniziale, che vedeva questo test come, il valore delle prove Invalsi Quindi pur non precludendo l’ammissione,, e ditemi, quanto ricordate a proposito della grammatica italia?Ebbene sì, pare proprio che il Miur voglia far tornare tutti i maturandi sui libri di grammatica, perché un’importante parte della prova Invalsi di italiano verterà sulle

Test invalsi di italiano Quinta Superiore 2019: come sarà strutturato

Comprensione del testo: la prima parte verterà sull’analisi e la comprensione di 5/7 brani presenti nel test, rispondendo a domande di vario tipo.

Riflessione sulla lingua: andando avanti, i ragazzi troveranno una seconda parte che richiederà per lo più conoscenze grammaticali. Infatti, anche se non esplicitato dai programmi, ci si aspetta che tutti i ragazzi che frequentano il quinto anno di superiori possano padroneggiare bene la lingua italiana. Le domande riguarderanno sia l’analisi logica che grammaticale, con quesiti quasi esclusivamente a risposta multipla.

La prova invalsi di italiano che gli studenti di quinta andranno ad affrontare il prossimo marzo, come affermato dal Miur, sarà divisa in