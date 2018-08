Calendario scolastico 2018 2019: date, vacanze, esami

Quest’anno scolastico è appena giunto alla fine; quale momento migliore per fare il punto della situazione sull’anno che verrà?

Non siete curiosi di scoprire quali ponti potrete pianificare e quando ci saranno i temutissimi esami di maturità 2019?

Ebbene, noi di Skuola.net vogliamo venirvi incontro rispondendo a queste e a tutte le vostre domande sul calendario scolastico, regione per regione.

Iniziamo andando prima di tutto a dare uno sguardo alle feste che più interessano voi giovani studenti: Natale e Pasqua.

Quando inizia la scuola: primo giorno di scuola 2018 2019

Vacanze di Natale 2018

I primissimi a ripartire il 5 settembre saranno i ragazzi che abitano nella provincia di Bolzano. Gli ultimi? I pugliesi, che iniziano la scuola il 20 settembre.Cari studenti le vacanze di Natale porteranno gioie e dolori per il loro buono, ma non ottimo posizionamento. Infatti, se, quindi molto probabilmente, a discrezione degli istituti, quindi con un intero weekend tra la fine della scuola e la Vigilia di Natale, meno bello è il rientro dalle vacanze. Infatti il, l’ultima festività del periodo,, non lasciando margine di manovra;

Vacanze di Pasqua 2019

Date di Maturità 2019

Toscana - Calendario scolastico 2018/2019

Provincia di Bolzano - Calendario scolastico 2018/2019

Friuli Venezia Giulia - Calendario scolastico 2018/2019

Liguria - Calendario scolastico 2018/2019

Calabria - Calendario scolastico 2018/2019

Piemonte - Calendario scolastico 2018/2019

Trentino - Calendario scolastico 2018/2019

Umbria - Calendario scolastico 2018/2019

Lombardia - Calendario scolastico 2018/2019

Veneto - Calendario scolastico 2018/2019

Valle d'Aosta - Calendario scolastico 2018/2019

Sicilia - Calendario scolastico 2018/2019

Puglia - Calendario scolastico 2018/2019

Emilia Romagna - Calendario scolastico 2018/2019

Sardegna - Calendario scolastico 2018/2019

Lazio - Calendario scolastico 2018/2019

Basilicata - Calendario scolastico 2018/2019

Molise - Calendario scolastico 2018/2019

Abruzzo - Calendario scolastico 2018/2019

Campania - Calendario scolastico 2018/2019

Marche - Calendario scolastico 2018/2019

Quest’anno le vacanze di Pasqua 2019 si faranno attendere parecchio; infatti arriveranno solo, le date sono esattamente. Una nota molto positiva in realtà, infatti capitano nella stessa settimana dellaE se si facesse un unico, grande e lunghissimo ponte?Tutto ciò è però a discrezione delle singole regione, dipendente dai giorni di festa e da come esse vogliono gestirli.Ovviamente ancora non sono stati stabiliti i giorni in cui avranno inizio le prove scritte della Maturità 2019; tuttavia si possono iniziare a fare i primi pronostici. Infatti è molto probabile che gli, più o meno una settimana dopo la fine della scuola.Nulla è ancora certo, tuttavia le regioni hanno già iniziato a stabilire i propriIlin Toscana, eDi seguito sono riportate tutte le date di inizio e fine della scuola, dei ponti e delle festività della Toscana per l'anno scolastico 2018/19.dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 23 aprile 2019.Anche la provincia autonoma di Bolzano ha reso noto il calendario scolastico per l'anno 2018/2019.Ecco quali sono le date di inizio e di fine scuola, quelle dei ponti e delle festività:5 settembre 2018;dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;dal 18 aprile al 23 aprile 2019;15 giugno 2019.Alle regioni che hanno già approvato il calendario scolastico del prossimo anno pronto si aggiunge anche il Friuli Venezia Giulia.Di seguito troverete tutte le date interessanti di ponti e festività per l'anno scolastico 2018/2019:10 settembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 4 marzo al 6 marzo 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Continuiamo la ressagna dei Calendari Scolastici con la Liguria.Ecco la lista dei ponti e delle vacanze scolastiche di questa splendida regione:17 settembre 2018;2 e 3 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 20 aprile 2019;le scuole resteranno chiuse anche il 26 e il 27 aprile 2019;11 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).In Calabria anche è tutto già pronto per il nuovo anno scolastico, scopriamo tutte le date di ponti e festività:17 settembre 2018;2 e 3 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019 (e quindi 25 aprile compreso);8 giugno 2019.Il Piemonte ha deciso di far iniziare presto l'anno scolastico così da avere giorni in più per ponti e feste allungate; scopriamo tutti i giorni di vacanza:10 settembre 2018;2 e 3 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;dal 2 al 6 marzo 2018;dal 18 aprile al 25 aprile 2019;8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).In Trentino anche si è già stabilito il calendario scolastico, con una sorpresa nei giorni delle vacanze di Pasqua: vediamo di cosa si tratta:12 settembre 2018;2 e 3 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 19 aprile al 27 aprile 2019;8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell'infanzia).Anche l'Umbria ha approvato il proprio calendario scolastico per l'anno 2018/19. Prendete appunti su tutte le festività e i ponti:12 settembre 2018;: 2 e 3 novembre 2018;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Ecco il calendario scolastico approvato dalla regione Lombardia, con ponti e feste, vediamolo insieme:12 settembre 2018;dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;8 e 9 marzo 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;8 giugno 2019.Gli studenti veneti saranno molto contenti dei loro ponti e delle loro vacanze, infatti devono ammettere che non è male come calendario scolastico. Scopriamo insieme i giorni di festa:12 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;4 e 6 marzo 2019;dal 18 aprile al 25 aprile 2019;8 giugno 2019 (28 giugno per le scuole dell'infanzia).La Valle d'Aosta anche ha stabilito il calendario scolastico per il prossimo anno. Ecco tutte le date da segnare nel calendario:12 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;scuole chiuse mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019;4 e 6 marzo 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).La regione Sicilia ha stablito il calendario scolastico 2018-19, e ha deciso perin cui, diversamente agli altri anni, le scuole non resteranno chiuse maUn'altra novità emerge dal calendario scolastico della Sicilia: l'alternanza scuola lavoro dovrà essere compresa nei 200 giorni di attività didattica. Vediamo quindi insieme i giorni di festa degli studenti siciliani:12 settembre;dal 22 dicembre al 6 gennaio;dal 18 al 24 aprile 2019;11 giugno.Anche la Puglia ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2018-19. GLi studenti pugliesi potranno tirare un sospiro di sollievo: infatti, vediamo insieme quando:20 settembre 2018scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;dal 18 aprile al 23 aprile 2019;24 aprile 2019;12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Anche gli studenti emiliani e romagnoli inizieranno scuola abbastanza tardi, vediamo insieme anche gli altri ponti previsti:17 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre al 5 gennaio;dal 18 al 23 aprile;7 giugno 2019.Del calendario scolastico della regione Sardegna si conosce ancora poco: ecco tutto quello che sappiamo:17 settembre;scuole chiuse anche il 2 novembre;scuole chiuse il 5 marzo;dal 18 aprile al 23;dal 24 dicembre al 5 gennaio;8 giugno 2019 (30 per le scuole dell'infanzia).Anche del calendario scolastico del Lazio si sa poco, infatti sono state segnalate solo le feste tradizionali, ma non si esclude possano esserci altri ponti fissati più avanti:17 settembre 2018;dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;dal 18 aprile al 23 aprile 2019;8 giugno 2019.Ecco tutte le feste segnate nel calendario scolastico 2018/2019 dalla regione Basilicata:10 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;4, 5 e 6 marzo 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;12 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Il Molise si aggiunge alla lista delle regioni che approfitteranno della concomitanza nella stessa settimana della Pasqua e della Festa della Liberazione: ecco il suo calendario scolastico:13 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 23 aprile 2019;24 aprile 2019;8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Studenti abruzzesi, non avete di che lamentarvi; scopriamo insieme quali festività avrete di vacanza:10 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;4 e 5 marzo;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;8 giugno 2019.Gli studenti campani avranno una bella sorpresa ad attenderli l'anno prossimo; infatti per loro la settimana delle vacanze di Pasqua sarà prolungata con il ponte per la Festa della Liberazione. Non vi è andata male, eh?Scopriamo insieme gli altri giorni di fermo:12 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 e il 3 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;4 e 5 marzo;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;26 e 27 aprile;8 giugno 2019 (29 giugno per le scuole dell'infanzia).Vediamo insieme il calendario scolastico delle Marche per l'anno 2018/2019:17 settembre 2018;scuole chiuse anche il 2 novembre;dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019;dal 18 aprile al 24 aprile 2019;8 giugno 2019.Ricordiamo inoltre che; quindi non disperate, ci sono ancora speranze se pensate che la vostra regione non vi abbia reso giustizia con abbastanza giorni di vacanza.